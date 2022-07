Giffoni Film Festival 2022, al via la 52° edizione: gli ospiti e il programma Al via la 52esima edizione del Giffoni Film Festival dal 21 al 30 luglio. Sono previsti tantissimi ospiti, volti noti del cinema italiano e internazionale, con ampio spazio lasciato alla musica e quest’anno anche alla cultura del cibo, per un’esperienza da vivere a 360° nel mondo della cultura.

Al via la 52esima edizione del Giffoni Film Festival che avrà inizio giovedì 21 luglio, per una durata di dieci giorni, si concluderà il 30 luglio. L'edizione di quest'anno è dedicata agli Invisibili, a chi opera in silenzio, "a chi non ha voce, a chi resta dietro e non per scelta". Una tematica importante e delicata che sarà il filo conduttore di tutti gli eventi e i titoli che verranno presentati durante la rassegna, il cui programma potrà essere consultato direttamente sul sito ufficiale, in cui c'è un calendario con quello che accadrà giorno per giorno.

Quest'anno tantissimi gli ospiti anche internazionali, dal premio Oscar Gary Oldman a Richard Madden, fino a personaggi noti anche in tv come Alessandro Orsini. Sono previsti anche degli eventi musicali live con il Giffoni Music Concept presentato da Giulia Salemi e Nicolò De Devitiis, con tanti personaggi del panorama musicale italiano, che allieteranno i presenti e quest'anno è stata aggiunta anche una sezione dedicata al food, alla quale presenzieranno volti noti del web e della cucina, che in questi anni sono riusciti ad affermarsi e a condividere la propria idea di cultura del cibo.

Gli ospiti del Giffoni Film Festival 2022

Tanti gli ospiti presenti in questa 52esima edizione del Giffoni Film Festival che saranno presenti alle presentazioni dei film in concorso e agli eventi che prevedono anche un incontro con la giuria, fonte di scambio, di interazione e arricchimento. Troveremo attori noti delle fiction tv come Gianmarco Saurino, Maria Chiara Giannetta, Alberto Malachino, Beatrice Grannò, Nicolas Maupas, Valentina Romani e ancora Marina Occhionero, Ludovica Coscione, Ludovico Tersigni, Jenny De Nucci.

Ci saranno anche giovanissimi interpreti noti per essere diventati protagonisti di film di grande impatto sia nelle sale che su piattaforme streaming come Swamy Rotolo, Aurora Giovinazzo, Andrea Arcangeli, Federico Cesari, Eduardo Scarpetta. Non mancheranno, poi, grandi nomi del nostro cinema come Sergio Rubini, Lunetta Savino, Salvatore Esposito, Francesco Di Leva, Anna Ferzetti, Laura Morante, ma anche registi come Francesco Bruni e Gabriele Mainetti.

Non solo cinema, ma cultura a 360° è sempre stato questo il mantra del Festival dedicato ai giovani, per cui tra gli ospiti di quest'anno figurano anche personalità note sul web come Giorgia Soleri, i Me contro Te, I Soldi Spicci; giornalisti come Valerio Nicolosi, Cecilia Sala, Diego Bianchi e anche grandi esponenti del mondo dell'arte come Oliviero Toscani e Jago. Ancora scrittori come Erri De Luca, esperti di storia e politica come Alessandro Orsini, Marco Tarquinio e ospiti internazionali come Gary Oldman e Richard Madden.

Spazio anche alla musica con ospiti come Samuele Bersani, Tananai, Mara Sattei, Albe, Dargen D'Amico, Ermal Meta, LDA, Francesco Gabbani e tanti altri che si dedicheranno agli eventi musicali della rassegna.

Il programma e le date dell'evento a Giffoni Valle Piana

Il programma è ricco di eventi interessanti, che accompagnano giorno dopo giorno alla visione dei film in concorso. Il Festival si aprirà ufficialmente alle 16:30 di giovedì 21 luglio, con la presentazione ufficiale, alla quale seguiranno vari incontri e momenti di condivisione. A seguire, dal 22 luglio, le attività si svolgeranno dalla mattina nelle varie sale dedicate alle proiezioni: Sala Truffaut, Sala Alberto Sordi, Sala Lumiére, Sala Galileo, Sala Verde, Sala Blu, oltre a tutti gli eventi collaterali che si svolgeranno nei vari luoghi pensati per la proiezione o eventi interattivi con ospiti e partecipanti, a fine giornata, verso sera, verrà lasciato spazio alla musica.

La giuria del Giffoni 2022

La giuria del Giffoni Film Festival è composta da oltre 5mila giurati, provenienti da 33 Paesi, che prenderanno parte alla kermesse. I temi raccontati dalle 118 opere in concorso ruotano attorno ad argomenti che in questi anni sono stati sempre più approfonditi: la body positivity, la scoperta dell'altro, il cammino per recuperare fiducia in se stessi, il passaggio all’età adulta, l’amore senza stereotipi. Un'attenzione speciale, poi, non poteva che essere rivolta all'ambiente e ai cambiamenti climatici. Non mancheranno appuntamenti con anteprime, eventi speciali e progetti, oltre alle attività dedicate all’innovazione con il Dream Team.