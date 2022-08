Giulia Salemi in discoteca con Pierpaolo Pretelli, si avvicina l’attore Ron Moss e la bacia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ieri in Puglia si sono divertiti in un locale prima di festeggiare il compleanno dell’ex gieffino: durante la serata l’attore di Beautiful Ron Moss si è avvicinato all’influencer per baciarla.

A cura di Gaia Martino

Ieri Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono stati protagonisti di una serata in un locale pugliese: l'ex gieffino oggi showman si è esibito alla consolle, ha fatto ballare gli ospiti della serata con la fidanzata al suo fianco. Proprio ieri Dagospia ha lanciato l'indiscrezione secondo la quale i due sarebbero pronti per le nozze ma sui social i fan sembravano preoccupati perché non si mostravano vicini. Dubbi spenti dai diretti interessati che dopo il party in discoteca hanno festeggiato il compleanno di Pretelli insieme ad alcuni amici tra cui anche Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dai video della serata pugliese è spuntato anche un video nel quale l'attore di Beautiful, Ron Moss, avrebbe fatto delle avances all'influencer.

Il video di Ron Moss che bacia Giulia Salemi

Dai video pubblicati sui social dagli ospiti della serata che ha visto Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi protagonisti è spuntato anche uno nel quale Ron Moss si avvicina all'influencer per baciarla. L'ex Ridge Forrester di Beautiful era vicino alla coppia quando ha deciso di baciare la testa dell'ex gieffina: quest'ultima, visibilmente imbarazzata, ha sorriso prima di allontanarsi dall'attore. Nonostante ci fosse anche la moglie dell'attore Devin DeVasquez presente, il gesto sarebbe stato comunque visto in malo modo dai fan dei Prelemi: "Ma quello che fa il lumacone con la Salemi è Ron Moss?", poi ancora "Sto vecchio bavoso", "Una cosa schifosissima" sono alcuni dei commenti spuntati su Twitter.

Il compleanno di Pierpaolo Pretelli

Dopo la serata in discoteca Pierpaolo Pretelli ha festeggiato 32 anni, compiuti lo scorso 31 luglio: su Instagram i presenti alla cena di compleanno hanno condiviso diversi video del momento delle candeline arrivato dopo la cena. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno cantato "Tanti auguri a te" insieme ad altri amici presenti mentre la Salemi portava la torta al fidanzato: poi si è seduta sulle sue gambe per baciarlo e farsi filmare.