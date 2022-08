Giulia Salemi in vacanza beata tra gli uomini, la gita in barca con Pretelli, Irama e Federico Rossi Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono regalati una gita in barca nel mare della Sardegna con gli amici El Shaarawy, Irama e Federico Rossi: le immagini e il racconto di Chi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno trascorso gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna, in Costa Smeralda, e sono stati fotografati dal settimanale Chi durante un'uscita in barca con alcuni amici VIP. Prima di ritornare agli impegni di lavoro i "Prelemi" si sono scambiati baci, abbracci e sorrisi in mezzo al mare. Con loro anche il calciatore della Roma Stephan El Shaarawy e i cantanti Irama e Federico Rossi.

La gita in barca dei Prelemi con Irama, Federico Rossi e El Shaarawy

I paparazzi di Chi hanno fotografato la gita in barca di Giulia Salemi beata tra gli uomini con il fidanzato Pierpaolo Pretelli e gli amici Irama, Federico Rossi e il calciatore Stephan El Shaarawy. Chi si rilassa al sole tra le coccole, chi si diverte sulla moto d'acqua o a esplorare il fondale con la maschera: il gruppo di amici si è regalato una giornata in mezzo al mare in pieno relax tra le bellezze della Sardegna.

"Una compagnia inedita quella fotografata" si legge. Mentre il calciatore giallorosso El Shaarawy è molto amico dell'ex Velino, l'artista Federico Rossi è l'ex fidanzato di una cara amica della Salemi, Paola Di Benedetto, di cui si è parlato proprio ieri per le parole sulla rottura da Rkomi. Dalle foto sembra andare molto d'accordo con il collega Irama.

A settembre Pierpaolo Pretelli sarà impegnato con il GF Vip Party

Il tempo di rilassarsi poi si vola verso gli impegni di lavoro. Pierpaolo Pretelli tra qualche settimana inizierà una nuova avventura con un programma a lui caro e noto: condurrà il Grande Fratello VIP Party su Mediaset Infinity insieme a Soleil Sorge. Per la Salemi le soddisfazioni sono arrivate lo scorso luglio quando ha presentato il Giffoni Film Festival insieme a Niccolò De Vitiis: durante una serata è stata anche raggiunta sul palco dal fidanzato Pierpaolo che l'ha baciata appassionatamente.