Date e orari di Love Mi, il concerto gratuito a scopo benefico organizzato da Fedez in piazza Duomo Ecco date, orari e artisti di Love Mi, il concerto benefico e gratuito organizzato da Fedez per il prossimo giugno in piazza Duomo.

Dopo l'annuncio della pace fatta con J-Ax, Fedez ha annunciato in una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Reale l'organizzazione di un concerto in piazza Duomo a Milano completamente gratuito. L'evento, rinominato Love Mi, sarà a scopo benefico. L'intero incasso verrà infatti devoluto alla Fondazione Tog. Per donare, hanno fatto sapere gli organizzatori, sarà aperto anche un numero solidale attivo dal prossimo 5 giugno.

Date e orari di Love Mi, il concerto benefico organizzato da Fedez

Durante la conferenza stampa l'artista milanese, accompagnato anche dall'assessore alla Cultura del Comune di Milano, ha spiegato che "avevo in mente di affrontare un tour estivo e di cercare comunque di fare qualcosa per Milano perché come immaginerete in questo momento c'è una ripartenza importante, quasi satura, di concerti, il che comporta per le persone una spesa da affrontare non proprio rosea, quindi avevo la voglia di poter fare regalare alla mia città qualcosa di gratuito". Non potendo però per ragioni di salute affrontare un tour intero, ha deciso di organizzare l'evento a cui prenderanno parte una sequela di artisti più e meno noti. L'appuntamento è fissato in piazza Duomo per martedì 28 giugno a partire dalle ore 18.

I cantanti che si esibiranno al Love Mi di Fedez

La lineup annunciata da Fedez, che ha promesso alcune sorpresine non ancora ufficiali, comprende Tananai, Rhove, Paky, Dargen D'Amico, Shiva, Ghali, Ariete, Myss Keta Nitro, Mara sattei, Miles, Rose Villain, Tedua, Rosa Chemical, Beba, Cara, Paulo, Frada e Mydrama. Il rapper ha poi sottolineato che ci sarà un concerto di circa un'ora in coppia con J-Ax durante il quale suoneranno i loro pezzi celebri più alcuni inediti che non riguardano il duo. Ogni artista avrà a disposizione dai 10 ai 30 minuti per esibirsi.