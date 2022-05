Il 26 maggio in piazza Duomo l’anteprima esclusiva del primo episodio di Stranger Things 4 Giovedì 26 maggio alle 21.30 in piazza Duomo a Milano verrà proiettato in anteprima esclusiva il primo episodio di Strangers Things 4. L’accesso è gratuito.

A Milano arrivano i mostri. Piazza Duomo sarà il teatro della proiezione esclusiva in anteprima del primo episodio della quarta stagione di Stranger Things, la serie tv prodotta da Netflix diventata fenomeno mondiale. Nella locandina dell'evento di Facebook, si legge che "dicono che Hawkins sia maledetta. E forse non è l’unica città a esserlo. Un’atmosfera davvero strana sta pervadendo Milano ma questo non fermerà il nostro piano".

In piazza Duomo proiettato il primo episodio di Stranger Things 4

L'appuntamento sotto il maxischermo ai piedi della Madonnina è fissato per giovedì 26 maggio alle 21.30. L'accesso è gratuito per tutti anche se Netflix raccomanda la visione ad un pubblico maggiore di 14 anni. Nei due giorni successivi, dalle 11 alle 20, sempre in piazza Duomo l'organizzazione promette nuovi incredibili eventi sui quali però vige ancora il massimo riserbo.

Gli eventi di Netflix a Milano: in piazza Affari La Casa di Carta

Non è la prima volta che Netflix fa le cose in grande e sceglie Milano per lanciare uno dei suoi prodotti. Già nel luglio del 2019, in occasione del ritorno de La Casa di Carta, la società di distribuzione americana aveva allestito in piazza Affari, davanti al palazzo della Borsa Italiana, un maxischermo per la proiezione dei primi due episodi della terza stagione. Affianco al Dito Medio di Cattelan, poi, è stata erta una statua rappresentante uno dei rapinatori con l'iconica maschera di Dalì.

Nella piazza gremita di fan sono arrivati anche alcuni degli attori principali della serie come Luka Peros, Miguel Herran, Esther Acebo, Ursula Corberò e Jaime Lorente che interpretano rispettivamente Palermo, Rio, Stoccolma, Tokyo e Denver. Per l'occasione, il sindaco di Milano Beppe Sala aveva confidato di essere a sua volta un grande fan della serie che ha trovato la sua conclusione l'anno scorso al termine del secondo colpo, questa volta alla Banca di Spagna.