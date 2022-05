Il Milan vince lo scudetto: 30mila rossoneri in piazza Duomo Il Diavolo vince lo scudetto 3-0 contro il Sassuolo. Esplode la festa in piazza Duomo a Milano, già dal primo pomeriggio invasa dai tifosi rossoneri: secondo la Questura sono 30mila. Nei giorni precedenti non erano mancate le polemiche sul maxischermo e sul palco di Radio Italia ancora allestito.

I tifosi rossoneri in piazza Duomo

È il Milan ad aggiudicarsi il titolo di Campione d'Italia, a undici anni di distanza dall'ultimo titolo del 2011: al Mapei Stadium batte in casa il Sassuolo con 3 reti (doppietta di Giroud e gol di Kessie). Così tutta Milano esplode in una festa color rossonera dall'epicentro in piazza Duomo, con l'orda di tifosi che già dal pomeriggio si è riversata nello spazio davanti alla cattedrale meneghina. Un assalto inevitabile che è stato al centro delle polemiche nei giorni scorsi, visto che a lato della piazza è ancora allestito il palco che ieri sera ha ospitato il concerto di Radio Italia: le forze dell'ordine, che presidieranno la zona del Duomo, temono incidenti. La Prefettura ha già diramato divieto di vendita di alcolici nell'area. La stazione metro Duomo è stata preventivamente chiusa. Intanto il Diavolo, che dovrebbe comunque incontrare i tifosi a Casa Milan già stasera al ritorno da Reggio Emilia, ha preannunciato una seconda festa "ufficiale" in centro (da Casa Milan al Castello fino al Duomo) con il pullman scoperto per lunedì pomeriggio o sera, dopo la visita dal sindaco Beppe Sala verso le 17. Nell'attesa, secondo quanto annunciato dal governatore Attilio Fontana, appena scenderà la notte il palazzo della Regione Lombardia verrà illuminato di rossonero.

Lo scontro per il maxischermo

I tifosi rossoneri hanno occupato piazza Duomo già dal primo pomeriggio, orfani del tanto atteso maxischermo: il Milan non ne aveva fatto richiesta, e la Prefettura aveva espresso dubbi per i rischi legati all'ordine pubblico. Alla fine ha prevalso la linea della prudenza: nonostante il governatore Attilio Fontana avesse offerto come spazio piazza Città di Lombardia, sotto il palazzo della Regione, niente maxischermo. Da qui lo scontro social tra il sindaco Beppe Sala e Matteo Salvini (opposti anche nel credo calcistico: il primo è interista, il secondo milanista). "Non è riuscito ad autorizzare il maxischermo per il Milan e in piazza Duomo concerto con decine di migliaia di persone. Mettiti d'accordo con te stesso", ha attaccato il segretario della Lega. La replica del primo cittadino: "E meno male che questo "signore" ha fatto il Ministro dell'Interno… non ha imparato nulla, nemmeno le regole di base sugli eventi di piazza».

La risposta di Beppe Sala via Instagram

La carica dei 30mila in piazza Duomo

Sono ben 30mila, secondo la Questura, i tifosi che si sono riuniti in piazza Duomo. Già nel primo pomeriggio, nell'afa anomala di questo periodo (nella giornata di oggi il termometro ha segnato 35 gradi), alcuni tifosi milanisti hanno inneggiato cori contro l'Inter e dato fuoco a una bandiera nerazzurra. E la festa prosegue poi per ore tra canti e fumogeni rossi, accendendosi subito al primo gol del Milan, segnato dopo soli 17 minuti. Centinaia le bandiere che sventolano per tutto il tempo.

I nerazzurri al Meazza

Grande la delusione invece dall'altra parte, quella dei "cugini" nerazzurri. Già dalla fine del primo tempo in molti abbandonano lo stadio, rifiutandosi di assistere fino alla fine al match contro la Sampdoria nonostante le tre reti di vantaggio sull'avversaria: il sogno del secondo scudetto di fila ormai è definitivamente tramontato.

