Migliaia di persone in piazza Duomo a Milano per la prima di Stranger Things 4 Sono arrivate migliaia di persone in piazza Duomo a Milano per assistere alla anteprima della quarta stagione di Stranger Things.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto LaPresse

In migliaia si sono presentati in piazza Duomo a Milano per assistere in anteprima a primo episodio della quarta stagione di "Stranger Things", la serie Netflix che sarà disponibile sulla piattaforma dalla giornata di domani, venerdì 27 maggio. Tantissimi fan si sono infatti radunati per poter godere dello spettacolo grazie al maxi schermo installato davanti al Palazzo dell'Arengario.

Seduti per terra su dei cuscini con il logo della serie

Coloro che si sono presentati all'evento – che è iniziato attorno alle 21.30 e al quale si è potuto accedere gratuitamente – hanno potuto vedere la prima puntata comodamente seduti per terra su dei cuscini che presentano il logo della serie. Questo primo episodio, trasmesso in anteprima, apre il Volume 1 della quarta stagione. Da domani mattina alle 9, saranno disponibili in totale sette episodi. Il Volume 2 invece – costituito da altri due episodi – uscirà questa estate. Sempre in occasione dell'uscita della stagione – dopo anni di attesa per tutti gli appassionati – sono stati organizzati per il 27 e il 28 maggio – dalle 11 alle 20 – sempre in Piazza Duomo degli eventi sempre a tema anni Ottanta: le atmosfere che animeranno la piazza, consentiranno a tutti una vera e propria immersione nel mondo della tanto amata serie.

Un evento simile per "La Casa di Carta"

Non è la prima volta che a Milano, per il lancio di una serie, Netflix dà vita a eventi così importanti. Nel luglio del 2019, per il ritorno de "La Casa di Carta", era stato allestito in piazza Affari un maxischermo per la proiezione dei primi due episodi della terza stagione. All'epoca, avevano presenziato anche alcuni attori della serie come Luka Peros, Miguel Herran, Esther Acebo, Ursula Corberò e Jaime Lorente.