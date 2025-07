video suggerito

Emergenza caldo a Milano, presidio medico fisso sulle Terrazze del Duomo: troppi malori tra i turisti Sulle Terrazze del Duomo di Milano, da lunedì 7 luglio al 15 settembre, sarà allestito un presidio medico con personale specializzato che opererà nelle ore più calde della giornata.

Le operazioni di soccorso a una turista di 66 anni sulla terrazza del Duomo di Milano (Foto da vigili del fuoco)

In considerazione delle alte temperature di questi giorni e di quelle che si potranno verificare per tutta l'estate, sulle Terrazze del Duomo di Milano (visitabili da parte dei turisti), da lunedì 7 luglio al 15 settembre sarà allestito un presidio medico con personale specializzato dalle 12 alle 17, cioè nelle ore più calde. E in caso di caldo elevato, saranno anche attivati dei punti di distribuzione dell'acqua accanto alle garitte, dove si trovano le postazioni degli addetti. Inoltre nelle ore centrali della giornata, dalle 12:30 alle 16 è stata ridotta la capienza delle Terrazze per agevolare salita e discesa.

Una misura che si è resa necessaria dopo i frequenti malori e svenimenti che hanno colpito i turisti in visita sotto la Madonnina. L'ultimo caso, più eclatante, quello di una cittadina cinese di 66 anni, che ha perso i sensi per il gran caldo sulle Terrazze del Duomo ed è per questo che è stata immediatamente soccorsa dal personale Saf (Speleo-alpino-fluviale) del Comando di Milano e dai sanitari del 118: la donna è stata prima posizionata su una barella in dotazione al Saf, e poi trasferita in codice giallo all'ospedale Policlinico.

I consigli per la visita delle Terrazze del Duomo in estate

Il ministero della Salute ha diramato il bollettino delle ondate di calore che prevede giornate da bollino rosso su Milano, almeno fino a sabato 5 luglio. Fino a questa data, le temperature massime percepite in città si aggirano infatti sui 37 gradi nelle ore più calde. Per questo la Veneranda Fabbrica del Duomo, l'ente preposto alla conservazione e alla valorizzazione del monumento, ha fornito anche consigli pratici su come affrontare la visita alle Terrazze.

I visitatori sempre possono salire con l'ascensore, ma per chi sceglie le scale è sempre bene portarsi appresso cappelli, occhiali da sole, acqua e mini ventilatori. È consigliato evitare di visitare il complesso, e soprattutto le Terrazze, nelle ore più calde della giornata e di evitare il consumo di bevande con zuccheri aggiunti, di caffè e di alcolici.