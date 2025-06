video suggerito

Allerta caldo a Milano, quando si alzeranno le temperature massime percepite: si toccheranno i 35 gradi É in arrivo un’ondata di calore che investirà Milano tra domani, mercoledì 11 giugno, e dopodomani, giovedì 12 giugno. In queste giornate le temperature massime percepite potrebbero toccare anche i 35 gradi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Milano è in arrivo un'ondata di calore tra mercoledì 11 e giovedì 12 giugno, che potrebbe portare il termometro a toccare picchi di temperature pienamente estive, fino ai 35 gradi. Lo ha segnalato il ministero della Salute, che quotidianamente diffonde i bollettini sulle ondate di calore previste nelle prossime giornate nelle 27 principali città italiane. In particolare per la giornata di domani, mercoledì 11 giugno, le temperature percepite a Milano potrebbero raggiungere i 34 gradi, mentre per dopodomani, giovedì 11 giugno, potrebbero toccare addirittura i 35 gradi. In entrambe le giornate il ministero segnala un codice giallo, cioè un'allerta medio-bassa (su una scala di verde, giallo, arancione e rosso). Si tratta di condizioni meteorologiche che possono precedere temperature elevate del codice arancione, che potrebbero avere effetti negativi sulla salute.

L'allerta caldo a Milano per domani, mercoledì 11 giugno

La giornata di domani si preannuncia calda fin dalle prime ore del mattino: già alle 8:00 le temperature potrebbero arrivare a toccare i 21 gradi, per poi aumentare a 32 gradi dopo mezzogiorno, attorno alle 14:00. Ma la temperatura massima percepita, tenendo conto anche della temperatura dell'aria e dell'umidità, potrebbe sfiorare i 34 gradi.

Per giovedì 12 giugno prevista una temperatura percepita fino a 35 gradi

Ancora più bollente sarà la giornata di dopodomani, giovedì 12 giugno. Nella città di Milano il ministero ha previsto una temperatura, alle 8:00 del mattino, che si potrebbe aggirare già attorno ai 24 gradi. Ma durante la giornata il termometro potrebbe schizzare fino a raggiungere, alle 14:00, i 32 gradi, con una temperatura massima percepita di addirittura 35 gradi.