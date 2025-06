video suggerito

Ondata di calore in arrivo a Milano, venerdì e sabato da bollino rosso: previsti fino a 36 gradi La Protezione Civile della Lombardia ha diffuso un'allerta gialla per temporali su tutta la regione nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 giugno. Il bollettino del ministero della Salute prevede invece un'ondata di calore in arrivo per le giornate di venerdì 27 e sabato 28 giugno, con temperature che potranno arrivare a 36 gradi.

Nuova allerta per il caldo a Milano, dove venerdì 27 e sabato 28 giugno si registreranno temperature da bollino rosso: quelle percepite potrebbero arrivare a toccare anche 37 gradi. Il caldo, però, non esclude la possibilità di rovesci e pioggia: per il pomeriggio di oggi, giovedì 26 giugno, la protezione civile di Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla su tutto il territorio per temporali.

In arrivo un'ondata di calore per venerdì 27 e sabato 28 giugno

Il ministero della Salute ha previsto, nel suo bollettino giornaliero sul caldo, temperature in aumento con l'arrivo di una vera e propria ondata di calore nella città di Milano. In particolare per la giornata di domani, venerdì 27 giugno, il termometro salirà dai 23 gradi della mattina alle 8:00 ai 35 gradi del primo pomeriggio, alle 14:00. Previsioni anche peggiori per sabato 28 giugno, quando alle 8:00 faranno già 26 gradi e alle 14:00 si salirà fino a 36 gradi. In entrambe le giornate, però, la temperatura massima percepita potrebbe arrivare anche a 37 gradi.

Allerta gialla per temporali nel pomeriggio di giovedì 26 giugno

Nel frattempo la Protezione civile di Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla per rischio temporali per il pomeriggio di oggi, giovedì 26 giugno. L'avviso riguarda non solo la città di Milano, ma l'intero territorio della regione.

"É atteso il transito di una veloce onda ciclonica dalla Francia – scrive il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali – che riguarderà in maniera più diretta i settori alpini, mentre si conferma un interessamento al più marginale della pianura. Si prevede moderata probabilità di sviluppo di rovesci e temporali sulle Alpi, localmente anche di forte intensità, dapprima sui settori occidentali e successivamente su quelli orientali".