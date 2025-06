Il caldo a Milano non si ferma, domani giornata da bollino arancione: si percepiranno 37 gradi

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Se qualcuno sperava che, con il maltempo dei giorni scorsi, il caldo a Milano subisse una battuta d'arresto dovrà ricredersi. Domani, mercoledì 25 giugno 2025, sarà una giornata "di fuoco". E proprio per questo motivo, il ministero della Salute ha deciso di assegnare il bollino arancione al capoluogo meneghino. Cosa significa? Le temperature saranno così elevate da avere effetti e conseguenze negative sulla salute dei cittadini.

Sopratutto tra le persone più fragili. Per questo motivo, i servizi sanitari e sociali dovranno essere in allerta. Stando a quanto previsto dal ministero, alle 8 del mattino si avranno 25 gradi mentre alle 14 del pomeriggio si toccheranno i 35 gradi centigradi. I gradi percepiti saranno però 37. Già per la giornata di oggi, il ministero ha previsto il bollino giallo. Le temperature infatti sono leggermente più basse e il caldo è maggiormente sopportabile.

Domani, invece, l'attenzione sarà maggiore. Fondamentale sarà prendersi cura di anziani, ma anche di chi non ha luoghi in cui trovare un po' di refrigerio e dove ripararsi dalle temperature elevate. Si prospettano quindi giornate roventi, che non sembrano placarsi nemmeno nel weekend. Anche nei prossimi giorni, infatti, le temperature saranno molto simili a quelle di questi giorni. Non è escluso quindi che il ministero non decida di prevedere ulteriori bollini per i prossimi giorni così da avvisare la popolazione sull'andamento delle temperature e sulle linee guida da seguire.