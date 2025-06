video suggerito

Allerta caldo a Milano, i prossimi due giorni da bollino rosso: in arrivo un’ordinanza a tutela dei lavoratori Non si ferma almeno fino a mercoledì l’ondata di calore che si sta abbattendo su Milano. Anche martedì 1 e mercoledì 2 luglio saranno giornate da bollino rosso, con massime percepite che potranno arrivare a 36 gradi. Nel frattempo Regione Lombardia ha concordato con i sindacati la bozza per un’ordinanza che imporrà lo stop delle attività dei lavoratori esposti a temperature estreme nelle ore più calde. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non offre nessuna tregua l'ondata di calore che oggi e nei prossimi giorni attraverserà Milano e molte altre città italiane. Il bollettino giornaliero diffuso dal ministero della Salute prevede a partire da oggi, lunedì 30 giugno, fino a mercoledì 2 luglio tre giornate da bollino rosso a Milano, con temperature percepite che potranno arrivare a toccare i 36 gradi. La colpa è dell'anticiclone africano Pluto, che in queste ore sta raggiungendo il massimo della sua potenza, soprattutto in pianura padana. Allo stesso tempo, la protezione civile di Regione Lombardia ha diffuso un'allerta gialla per rischio temporali su Alpi e Prealpi.

Allerta caldo: tre giornate da bollino rosso a Milano

Il caldo di Milano per il momento non accenna a fermarsi. Lo conferma il bollettino delle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute, che prevede tre giornate con temperature da bollino rosso: oggi, lunedì 30 giugno, la massima percepita è di 37 gradi. Anche i prossimi due giorni sono segnati come livello tre, il peggiore possibile, che si ha quando condizioni a elevato rischio persistono per tre o più giorni consecutivi.

Domani, martedì 1° luglio, il termometro registrerà 27 gradi già alle 8:00 del mattino, per poi alzarsi fino a 34 gradi alle 14:00. La massima percepita, però, sarà di 36 gradi. Alle 8:00 di mercoledì 2 luglio faranno invece 23 gradi, che diventeranno 33 alle 14:00. Anche in questo caso, però, la temperatura percepita sarà di gran lunga superiore e raggiungerà i 36 gradi.

L'ordinanza della Regione per tutelare i lavoratori esposti al caldo

Nel frattempo il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha partecipato a una riunione con i sindacati, che da giorni chiedono l'emissione di un'ordinanza a tutela dei lavoratori esposti alle temperature estreme. Durante l'incontro è stata presentata una bozza del documento che sarà firmata domani, martedì 1 luglio, dal Presidente Fontana, su proposta dell'assessorato al Welfare guidato da Guido Bertolaso.

Il provvedimento prevede la sospensione delle attività lavorative con esposizione al sole e attività fisica intensa dalle 12:30 alle 16 nei giorni in cui il rischio è classificato come "alto" sulla base della mappa interattiva di Worklimate.

Allerta gialla per temporali su Alpi e Prealpi

Un altro avviso arriva invece dalla protezione civile di Regione Lombardia, che ha diramato un'allerta gialla per oggi, lunedì 30 giugno, e domani, martedì 1° luglio, per rischio temporali sulla fascia nord della regione. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali ha previsto per la restante parte di oggi temporali isolati sulle zone Alpine e Prealpine, che potrebbero ripresentarsi anche domani, soprattutto in tarda mattinata e nel primo pomeriggio, anche nella zona dell'Appennino Pavese.

Come di consueto, le autorità raccomandano alcune linee guida da seguire per chi si trova nelle zone interessate dall'allerta: in particolare ricordano di non sostare né sotto né nelle vicinanze di alberi e vicino a impalcature di cantieri, dehors e tende. Chi dovesse avere vasi sui balconi o altri oggetti, è invitato a metterli in un luogo sicuro. Qualora dovessero esserci eventi all'aperto, si invitano i cittadini a tenere sott'occhio le previsioni meteo in modo da prevenire situazioni di pericolo.