video suggerito

Turista sviene per il caldo durante la visita delle Terrazze del Duomo: soccorsa e trasportata in ospedale Una 66enne è stata soccorsa poco prima delle 12 dell’1 luglio sulla Terrazza principale del Duomo di Milano per un malore. La donna, turista cinese, ha perso i sensi a causa del caldo e della disidratazione. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le operazioni di soccorso alla turista sulla terrazza del Duomo di Milano (foto da vigili del fuoco)

Una turista cinese di 66 anni è stata soccorsa nella tarda mattinata di oggi, martedì 1 luglio, per aver accusato un malore durante la visita alla Terrazza principale del Duomo di Milano. La donna, originaria di Shanghai, era insieme al figlio e a un nipote quando ha perso improvvisamente i sensi.

Il personale Saf (Speleo-alpino-fluviale) del Comando di Milano l'ha raggiunta poco prima di mezzogiorno, insieme al personale sanitario del 118. I soccorritori, che l'hanno trovata anche in un evidente stato di disidratazione, l'hanno imbarellata con la toboga in dotazione al Saf e trasportata per le cure del caso al Policlinico di Milano in codice giallo.

I consigli per la visita delle Terrazze del Duomo in estate

Il ministero della Salute ha diramato nella giornata di ieri, lunedì 30 giugno, il bollettino delle ondate di calore che prevede tre giornate da bollino rosso su Milano. Fino a mercoledì 2 luglio, le temperature massime percepite in città si aggirano sui 36 gradi nelle ore più calde. Nonostante questo, la Veneranda Fabbrica del Duomo, l'ente preposto alla conservazione e alla valorizzazione del monumento, non ha modificato gli orari di apertura al pubblico ma fornisce consigli pratici su come affrontare la visita alle Terrazze.

I visitatori possono salire con l'ascensore, ma per chi sceglie le scale è sempre bene portarsi appresso cappelli, occhiali da sole e acqua e mini ventilatori. È consigliato evitare di visitare il complesso, e soprattutto le Terrazze, nelle ore più calde della giornata e di evitare il consumo di bevande con zuccheri aggiunti, di caffè e di alcolici.