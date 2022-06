Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ospiti a Name That Tune: “Amore, devi indovinare la canzone” I “Prelemi”, la coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, sono stati ospiti della finale di Name That Tune, conquistando il pubblico con performance musicali, momenti di comicità e qualche gag.

A cura di Elisabetta Murina

Tra gli ospiti della puntata di stasera (3 giugno) di Name That Tune, il game show condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo su TV8, ci sono Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I "Prelemi" fanno parte delle rispettive squadre degli uomini e delle donne e cercheranno di aiutarle a indovinare diversi brani, cimentandosi in una serie di sfide e giochi.

I Prelemi alla finale di Name That Tune

La coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è una delle più amate sui social. I due si sono conosciuti lo scorso anno nella casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati. Il loro amore continua a gonfie vele, sempre con ironia e divertimento, che sembrano essere a tutti gli effetti due degli ingredienti fondamentali del loro rapporto. E ironiche e divertenti sono anche la loro performance nella puntata finale di Name That Tune.

Giulia Salemi, che partecipa insieme alla squadra delle donne formata da Orietta Berti, Paola Barale e Bianca Atzei, si è messa in gioco in diverse sfide. Prima fra tutte il temuto "Gioco delle cuffie", che consiste nel far indovinare al proprio gruppo il titolo della canzone con poche note, poi con il "Lip Sync Duel", in cui deve imitare Shakira con il brano Whenever, Wherever. Dall'altra parte Pierpaolo Pretelli si è cimentato nell'imitazione di Bruno Mars con il suo successo Uptown Funk, facendo impazzire il pubblico e la sua squadra composta da Francesco Facchinetti, Jake La Furia e Paolo Conticini

"Devi indovinare il testo amore"

Tra una sfida e l'altra spazio anche a momenti di comicità tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. In particolare, prima di un gioco, l'ex gieffino è andato dalla fidanzata e scherzando le ha detto: "Devi indovinare il testo, amore". Allora lei, con altrettanta ironia, ha ribattuto: "Ho fatto quello che hai fatto tu la prima puntata". Nel "battibecco" è intervenuto anche Ciro Priello: "Non mi litigate in diretta". La scena si è conclusa con una risata generale.