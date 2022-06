Giorgia Venturini ha sposato Marco De Santis, tra gli invitati Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli Giorgia Venturini ha sposato l’imprenditore Marco De Santis a Roma ieri: la funzione alla Basilica di San Marco, poi il mega party. Tantissimi invitati VIP tra cui Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: l’influencer ha conquistato il lancio di bouquet, “sono loro i prossimi”.

A cura di Gaia Martino

Giorgia Venturini in dolce attesa ha sposato Marco De Santis, l'imprenditore nel campo della logistica e dei trasporti, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo. Tantissimi personaggi noti hanno partecipato all'evento che si è celebrato ieri a Villa Rosantica, a Roma. Sarebbe quasi agli sgoccioli la sua gravidanza, annunciata lo scorso marzo quando era già al quinto mese: ha sfilato in chiesa con il pancione, con indosso un abito lungo bianco. Giulia Salemi ha ripreso l'ingresso della sposa, molto emozionante.

Il matrimonio di Giorgia Venturini e Marco De Santis

La sfilata in chiesa con indosso l'abito da sposa, arricchito dal pancione. Giorgia Venturini incinta ieri ha giurato amore eterno a Marco De Santis, imprenditore sconosciuto al mondo dello spettacolo. La conduttrice televisiva a Chi, quando ha annunciato di essere in dolce attesa di una bimba, ha raccontato anche che la storia d'amore dura da qualche anno "seppur con alti e bassi e le nostre crisi". Hanno pronunciato il fatidico sì ieri alla Basilica di San Marco a Roma, prima di festeggiare con amici e parenti a Villa Rosantica il loro amore. Ora sono pronti a diventare i genitori di Sole Tea.

Gli invitati al matrimonio, Berlusconi avrebbe dato forfait

Tantissimi VIP hanno partecipato al matrimonio di Giorgia Venturini e Marco De Santis. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Giacomo Urtis, Sarah Altobello hanno condiviso story con la sposa e durante la cerimonia. Simpatica anche la gag del famoso "lancio del bouquet", terminato tra le mani di Giulia Salemi. Sarebbe la seconda volta che ad un matrimonio l'influencer recupera il bouquet: ora mancherebbe soltanto la proposta dal suo fidanzato Pretelli.

Alle nozze anche la stilista Elisabetta Franchi e Giorgia Rossi. Doveva partecipare anche Silvio Berlusconi, si legge su Il Corriere, ma sarebbe rimasto in Sardegna per trascorrere una giornata in famiglia. Su Instagram ha documentato anche la sua giornata in compagnia della compagna Marta Fascina, il figlio Luigi Berlusconi con la moglie Federica Fumagalli e il figlio, nipotino del leader di Forza Italian, Emanuele Silvio.