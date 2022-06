Il LoveMi di Fedez e J-Ax è un successo di ascolti, quasi 1.5 milioni di spettatori davanti alla Tv Il concerto di beneficenza andato in onda su Italia 1 ha intrattenuto 1.440.000 spettatori con il 10% di share.

A cura di Andrea Parrella

Piazza Duomo a Milano era piena e anche davanti al televisore Fedez e J Ax sono riusciti a radunare 1.440.00 spettatori. L'evento del LoveMi, organizzato dai due artisti per un progetto di beneficenza, è stato uno dei programmi più seguiti della serata, portando nelle casse di Italia 1 il 10% di share e punte sopra il 14% durante l'esibizione di chiusura dei due organizzatori, che sono tornati a cantare insieme sul palco a oltre due anni dalla lite che li separò.

Rai1 la rete più vista della serata, buon debutto per Nek

La rete più vista della serata del 28 giugno è stata Rai1 con C’era una volta… a Montecarlo che ha appassionato 2.431.000 spettatori pari al 15.1%. Su Canale 5 è andato in onda il film Sono Solo Fantasmi che ha raccolto davanti al video 2.049.000 spettatori pari al 13% di share. Debutto convincente quello su Rai2 della prima puntata del nuovo talent Dalla Strada al Palco ha interessato 1.045.000 spettatori pari al 7.5% di share. Nel dettaglio, su Italia 1 il concerto LoveMi – dalle 18.56 alle 0.12 – ha intrattenuto 1.440.000 spettatori con il 10% (nella fascia 20.30-22.30 Italia segna il 9.7% e 1.628.000 spettatori). Dati interessanti soprattutto in considerazione di un concerto rivolto a un pubblico medio molto giovane, a giudicare dalla line up dell'evento. Su Rai3ha fatto il suo debutto il talk show di Giorgio Zanchini dal titolo Filorosso che ha raccolto davanti al video 583.000 spettatori pari ad uno share del 4%.

Gli ascolti del 28 giugno 2022

Su Rete4 è andato in onda Dynasties – L’avventura della vita che ha totalizzato un ascolto medio di 535.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 è invece andato in onda G’olè! che ha registrato 635.000 spettatori con uno share del 4%. Su Tv8 è andato in onda Il Tesoro dell’Amazzonia segna 285.000 spettatori con l’1.8%. Nove ha invece proposto Shooter che ha raccolto 388.000 spettatori con il 2.7%.