Concerto di Fedez al Duomo di Milano oggi 28 giugno: orari metro, bus e tram per Love Mi Dalle 18 di oggi al via il concerto gratuito Love Mi di Fedez e J-Ax in piazza Duomo: attesi tantissimi ospiti d’eccezione. Per l’occasione sono previste delle deviazioni delle linee del tram, mentre la metro resterà aperta più a lungo.

A cura di Giorgia Venturini

È la serata del concerto di Fedez e J-Ax con tantissimi ospiti d'eccezione. Tutto è pronto in piazza Duomo a Milano dove questa sera dalle 18 saliranno sul palco i due rapper nel grande evento gratuito "Love Mi". Per accogliere così tante persone in piazza la città ha organizzato la serata: sono previste delle deviazioni della linea del tram già dal pomeriggio. Inoltre le linee M1 e M3 saranno aperte fino a tardi mentre la fermata metro Duomo resterà chiusa per motivi di ordine pubblico, come specificato sul sito ufficiale Atm. Per raggiungere il concerto è quindi consigliato scendere alle stazione vicine della metropolitana, ovvero Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori.

Orari di metro rossa e gialla a Milano per il concerto di Fedez

A poche ore dall'inizio del concerto le fermate Duomo sia della linea rossa che della linea gialla verranno chiuse alle 14. Questo vuol dire che per le ore successive le fermate più vicine a piazza Duomo restano appunto quelle di San Babila, Montenapoleone, Missori, Cordusio. I 20mila spettatori attesi potranno usufruire della metro M1 e M3 fino a tardi per poter raggiungere auto o altri mezzi anche dopo la mezzanotte. La M1 dal centro per Rho Fieramilano sarà in servizio fino a mezzanotte e un quarto. Dal centro per Bisceglie fino l'una e 11 minuti e dal centro per Molino Dorino fino l'una e 21 minuti. Infine dal centro per Sesto Fs fino l'una e un quarto. Per quanto riguarda la linea M3 dal centro per Comasina il servizio proseguirà fino l'una e dieci, mentre dal centro per San Donato fino l'una e 11 minuti.

Concerto Love Mi a Milano, i tram deviati oggi

A partire dalle 12:30 di oggi 28 giugno i tram 2, 3, 12, 14, 15, 16 e 19 sono deviati. Ecco quali sono le principali corse: tram 2 devierà tra corso Colombo (Porta Genova M2) e via Farini. Tram 3 salta le fermate di via Torino e Duomo. Anche tram 12 salta le fermate centrali, quelle di Cordusio e Duomo. Tram 14 non passa in corso Genova, via Correnti, via Torino, Duomo e Cordusio. Tram 15 finisce la corsa in piazza Fontana anziché via Dogana. Tram 16 fa servizio nelle tratte San Siro M5 e piazzale Baracca poi prosegue verso piazza Sei Febbraio passando per via Ariosto, largo V Alpini e in via Vincenzo Monti. Monte Velino e Missori M3. Infine tram 19 nelle due direzioni devia tra via Bixio e corso Sempione/via Arona.

I bus notturni a Milano il 28 giugno, la mappa della rete

Niente panico se dopo una certa ora comunque non sarà più possibile accedere alla metro: come riporta Atm sul suo sito dopo la chiusura delle metropolitane sono in servizio i bus sostitutivi. Tutti gli orari sono possibili anche sull'app dell'aziende del trasporto milanese alla voce linee-NM1, NM2, NM3. Qui la mappa della rete notturna.

Parcheggi aperti fino alle 2:00

I parcheggi a Milano saranno aperti fino alle 2 così da permettere di raggiungere la propria auto anche in tarda serata. I parcheggi sono posizionati in corrispondenza con le principali linee di trasporto pubblico: da qui si può continuare poi il viaggio tramite altri mezzi. Atm precisa anche che la sosta nei parcheggi non è custodita. L'elenco dei parcheggi disponibili è possibile vederlo nel sito dell'azienda trasporti. I parcheggi sono gratuiti per le persone invalide o con disabilità.