Sciopero Atm oggi 21 luglio: gli orari di metro, bus e tram a Milano Nella giornata di oggi, giovedì 21 luglio, a Milano ci sarà uno sciopero di quattro ore che metterà a rischio tram, metro, filobus dalle ore 18 e fino alle ore 22.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora uno sciopero a Milano: nella giornata di oggi, giovedì 21 luglio, gli operatori dell'Azienda dei trasporti milanesi (Atm) potranno scegliere di aderire per quattro ore alla mobilitazione indetta dal sindacato Al Cobas fermando così l'attività dalle 18 alle 22.

Quali fasce saranno garantite

I pendolari potranno quindi dover far i conti con l'assenza di metro, tram, bus e filobus in quella fascia oraria. Sia prima delle 18 che dopo le 22 non ci saranno invece modifiche al servizio. Come accade in queste situazioni, Atm aggiornerà i suoi canali social e fornirà indicazioni ai passeggeri sulle condizioni dei mezzi.

I motivi della mobilitazione

Sulla base di quanto spiegato dal sindacato, i dipendenti protesteranno contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm. Si mobiliteranno per la reinternalizzazione dei servizi di TPL in appalto e/o subappalto.

Manifestano inoltre contro il progetto “Milano Next”, per la trasformazione di Atm S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano e per l'affidamento diretto in house dei servizi e per la loro gratuità. Chiedono inoltre la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri.

Considerata inoltre la situazione pandemica chiedono maggiori controlli sull’uso da parte dell’utenza delle mascherine a bordo dei mezzi. A questo si aggiunge la richiesta di pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti. Considerato quanto accaduto nelle scorse settimane chiedono inoltre più tutele della sicurezza dei lavoratori che sono spesso esposti ad atti aggressivi.

Tra le richieste anche la fruizione delle ferie per il personale viaggiante, piani aziendali d’assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale; un aumento di 150 euro netti per tutti i lavoratori che consente così di recuperare gli aumenti dei contratti nazionali considerati insufficienti. Infine protestano anche per altre tematiche che riguardano ferie, turni e vestiario.