Fedez e Leone come gemelli: papà e figlio si vestono identici con canotta bianca e occhiali da divi Fedez e Leone sono diventati protagonisti di un album adorabile e stiloso. Si sono vestiti allo stesso modo, posando in stile divi in canotta e occhiali da sole scuri: non sembrano forse due gemelli?

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sono tra le famiglie social più seguite al mondo e ogni giorno documentano la loro quotidianità nei minimi dettagli, rivelando non solo gli impegni e i successi professionali ma anche i dettagli più intimi della vita privata. Oltre a Chiara Ferragni e Fedez, anche i piccoli Leone e Vittoria diventano spesso protagonisti di foto e Stories e la cosa particolare è che con la loro dolcezza e la loro ingenuità danno vita a dei siparietti esilaranti. Questo pomeriggio sono stati il papà e il figlio ad attirare tutti i riflettori su di loro, in che modo? Si sono trasformati in modelli e hanno posato vestiti identici come veri e propri gemelli.

Fedez sdogana la canotta bianca da uomo

Fedez è alle prese con la promozione della sua hit estiva, si chiama La dolce vita ed è stata realizzata insieme a Tananai e a Mara Sattei. I tre non hanno ancora lanciato il video ma ne hanno date diverse piccole anteprime sui social durante le registrazioni. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni del pubblico? Il look di Fedez che, oltre ad aver "rubato" gli abiti ai Maneskin, ha anche sdoganato la canotta bianca per l'estate. Se fino a qualche tempo fa veniva considerata semplicemente un capo intimo da portare sotto camicie e t-shirt, ora è diventata un vero e proprio must e va mostrata con orgoglio.

Fedez e Leone in coordinato

Fedez e Leone si trasformano in modelli

Non sorprende, dunque, che Fedez sia tornato a posare in canotta bianca, anche se questa volta al suo fianco ha voluto un modello d'eccezione: il piccolo Leone, diventato il suo "gemello". Papà e figlio si sono vestiti uguali con canotta e pantaloni a vita bassa beige, hanno poi completato il tutto con occhiali da sole da divi e aria da veri duri. L'unico dettaglio che li differenziava? Il rapper ha indossato delle sneakers Converse, mentre il bimbo ha preferito delle Vans. Al motto di "Bravi guaglioni", Fedez ha così celebrato con stile il profondo rapporto di complicità e di amore che lo lega al primogenito.