Dove è stato girato Money Road: il reality è ambientato nella giungla malesiana sull’Isola di Langkawi

Money Road è il reality di Sky giunto alla seconda edizione. Le riprese si sono svolte in Malesia, per la precisione nella giungla dell’Isola di Langkawi.

Langkawi Island Kedah, Malesia

Prendi dodici concorrenti, mettili insieme su un'isola sperduta nel nulla, sottoponili a una serie di tentazioni a cui non possono cedere, per non veder decurtare soldi dal montepremi finale di 300 mila euro: è il regolamento di Money Road, il reality di Sky giunto alla seconda edizione. L'esperimento del 2025 ha funzionato e il programma è tornato anche quest'anno, con Fabio Caressa confermato alla conduzione. Va in onda ogni giovedì su Sky e in streaming su Now Tv. Identica anche la location. Le riprese dello strategy game si sono svolte in Malesia, per la precisione sull'Isola di Langkawi.

L'isola si trova nella zona nord-ovest della Malesia, ha una superficie di 320 km² e fa parte di un arcipelago che comprende un centinaio di isole, bagnate dal mare delle Andamane. L'arcipelago fa parte della rete mondiale dei geoparchi Unesco. È una destinazione tropicale molto amata, soprattutto da chi ama avventure nella natura, ma anche da chi cerca una più tranquilla e rilassante vacanza balneari. Infatti è un'isola che vanta spiagge da sogno. Le più note sono Pantai Cenang, Pasir Tengkorak Beach, Wild Beach, Pulau Beras Basah. Regalano paesaggi variegati: si spazia tra baie remote, altre più selvagge, alcune piccole e nascoste, altre turistiche e per forza di cose più caotiche e frequentate, ma sempre bellissime.

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La natura regna sovrana. Qui tutto è un paradiso per gli occhi, ma si presta anche a fare attività fisica outdoor immersi nel verde. Molte persone vengono sull'isola alla ricerca di emozioni forti: si può fare trekking verso la cascata di Telaga Tujuh: è una salita impegnativa, ben 700 scalini per arrivare in cima e ammirare il panorama dall'alto. Ma si può anche passeggiare fino alla vetta del Gunung Raya, la montagna più alta di Langkawi. Infine c'è il Langkawi Sky Bridge, un ponte pedonale sospeso nel vuoto lungo 125 metri: attraversandolo, si vede in basso sotto ai proprio piedi tutta la giungla. Ovviamente, non manca la possibilità di fare snorkeling ed escursioni in barca.

Parco nazionale di Kilim Geoforest, Langkawi, Malesia

Proprio la giungla di Langkawi è la location principale dello show televisivo. La giungla malesiana è il paesaggio dominante qui: l'isola è ricoperta per tre quarti da foresta pluviale tropicale. È un habitat naturale complesso sia dal punto di vista della flora che della fauna: la biodiversità è assoluta protagonista. L'area spazia tra sentieri, grotte, cascate: Seven Wells Waterfall è la più grande. I concorrenti sono alle prese con percorsi complessi. "L'esperimento sociale diventa una sfida ancora più difficile, i percorsi di trekking sono più duri" ha spiegato Caressa a TV Sorrisi e Canzoni. C'è quindi da aspettarsi una gara spietata ricca di colpi di scena, tra avventure selvagge e tentazioni sempre in agguato.