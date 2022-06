Victoria Beckham coi pantaloni “di plastica”: sono il capo più sexy (e caldo) dell’estate Credevate di averle viste tutte quest’estate? Vi sbagliavate. Victoria Beckham ha sfoggiato un look davvero insolito per la bella stagione: ha seguito il trend del color block abbinando maglioncino viola e pantaloni “di plastica” rosso fuoco.

A cura di Valeria Paglionico

Sono lontani i tempi in cui Victoria Beckham era semplicemente una delle Spice Girls, oggi è stilista, imprenditrice e icona fashion capace di imporre mode e tendenze in tutto il mondo. Sui social è molto attiva e, al di là delle serate e degli impegni familiari al fianco dei figli e del marito David, documenta anche i suoi successi professionali, dalle sfilate alle serate di gala. Il suo stile? Elegante, sofisticato e glamour, anche perché punta quasi sempre su capi del suo brand. Lo ha fatto anche nelle ultime ore, sfoggiando un look davvero insolito per l'estate. Tra maglioncino e pantaloni di latex, l'ex popstar sembra aver quasi "sbagliato stagione".

Quanto costano i pantaloni in pvc di Victoria Beckham

I pantaloni più sexy del momento? Quelli di Victoria Beckham e a dichiararlo è stata lei stessa sui social, dove ha usato l'hashtag #sexpants. L'unico piccolo "inconveniente" è che sono "di plastica". L'ex Posh Spice ha infatti puntato tutto sulla sua collezione di abiti sfoggiando i pantaloni in pvc rosso fuoco. Si tratta di un modello aderentissimo, lucido e a vita alta, che sui siti di moda di lusso viene venduto a 543 euro. Certo, non è l'ideale per fronteggiare le temperature bollenti di questi primi giorni dell'estate, ma è chiaro che Victoria ne va matta, tanto da averli indossati anche in una variante nera qualche giorno fa per una serata romantica con David.

I pantaloni in pvc di Victoria Beckham

Victoria Beckham segue il trend del color block

Victoria ha poi scherzato sull'originale look scrivendo nella didascalia: "I pantaloni di plastica colpiscono ancora, quindi hanno richiesto un selfie in bagno". Se questi ultimi sembrano essere un po' troppo per l'estate, si può prendere ispirazione da Victoria per quanto riguarda gli abbinamenti di colore. Ha infatti seguito il trend del color block, ovvero delle tinte a contrasto, con pantaloni rossi e maglioncino viola. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté sempre in total red e uno chignon alto e spettinato, acconciatura must da diversi anni a questa parte. Riuscirà a lanciare il trend dei capi di vernice per l'estate? L'unica cosa sicura è che solo in poche sarebbero capaci di sopportare il caldo fasciate dal tessuto vinile.