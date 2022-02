Elettra Lamborghini sfida la superstizione: presenta Miss Italia con l’abito viola Elettra Lamborghini ha debuttato a Miss Italia in qualità di conduttrice. Per la finale del concorso di bellezza ha scelto un abito di velluto in un colore poco diffuso nel mondo dello spettacolo!

A cura di Giusy Dente

Miss Italia 2022 è la campana Zeudi Di Palma. La finale del concorso di bellezza organizzato da Patrizia Mirigliani si è svolta presso la sede del Casinò di Venezia. A condurre la serata Alessandro Di Sarno (inviato de Le Iene) e Elettra Lamborghini. In giuria, invece, la stilista Elisabetta Franchi, Arturo Brachetti, l'ex gieffino Jonathan Kashanian e l’influencer Giulia Salemi. La proclamazione della nuova reginetta di bellezza è andata in onda in diretta streaming sulla piattaforma Helbiz dopo il rinvio dello scorso 19 dicembre. Per l'ereditiera non è stata la prima esperienza televisiva. È stata al timone di Ex on the beach su MTV, si è cimentata come inviata in Brasile del Grande Fratello ma anche come coach di The voice of Italy e come opinionista de L'Isola dei Famosi.

La gaffe di Elettra Lamborghini

Quando c'è da proclamare un vincitore, in un concorso o una gara, l'incubo peggiore è sbagliare nome e consegnare il primo posto alla persona sbagliata. Si è già verificato in passato, per esempio all'elezione di Miss Universo nel 2015, ma più di recente è accaduto anche durante la notte degli Oscar 2017. Elettra Lamborghini è caduta nella stessa gaffe. Per errore, aveva annunciato Zeudi Di Palma come terza classificata. C'era infatti stata un'inversione delle buste: il nome della vincitrice era finito in quella destinata al terzo posto.

Il look di Elettra Lamborghini

Per l'esperienza a Miss Italia Elettra Lamborghini ha scelto un abito viola, un colore piuttosto anticonvenzionale per la televisione e per il mondo dello spettacolo in generale. Secondo la superstizione, infatti, non è un colore di buon auspicio. È una credenza di vecchia data: risale al Medioevo, quando durante il periodo della Quaresima i teatri venivano chiusi e gli attori si ritrovavano a vivere di stenti. Da qui, l'associazione viola-sfortuna.

Ilary Blasi, in barba a qualunque antiquata credenza, ha indossato un abito viola a L'Isola dei Famosi e come lei anche la Lamborghini per la finale di Miss Italia, stravolgendo le regole imposte dalla televisione. L'abito di velluto dalla silhouette aderente ed è di Alma Sanchez, un brand italiano. Presenta spalline imbottite, gonna leggermente drappeggiata, taglio sul fianco destro e profondo spacco laterale. Lo ha abbinato a sandali color argento. Nelle Instagram Stories ha condiviso un dettaglio nascosto del vestito: un'etichetta interna personalizzata. Chissà se la 27enne ha altri progetti televisivi in cantieri, ora che ha portato a termine l'impegno a Miss Italia…