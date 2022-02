Zeudi Di Palma è Miss Italia 2021: “Sono di Scampia, qui i ragazzi faticano il doppio per emergere” Zeudi Di Palma è stata eletta Miss Italia 2021. Originaria di Scampia, 19 anni, racconta l’emozione della vittoria e la sua vita in un quartiere che definisce “una realtà degradata”, ma in cui “ci sono molti ragazzi che vogliono emergere”.

A cura di Elisabetta Murina

Zeudi Di Palma

Zeudi Di Palma è stata eletta Miss Italia 2021. La 19enne, originaria di Scampia, ha battuto le altre 18 finaliste e nella serata di domenica 13 febbraio si è aggiudicata il titolo. La proclamazione è stata trasmessa sulla piattaforma Helbiz Live e si è svolta in diretta dal Casinò di Venezia, dopo essere stata rimandata a causa della positività di alcune concorrenti. In un'intervista a Il Corriere della Sera, la neo reginetta si racconta, dall'emozione della vittoria alla famiglia e al quartiere in cui è cresciuta.

"Dedico la vittoria a mia madre"

Zeudi Di Palma, nome che le è stato dato dal padre perché fan dell'attrice Zeudi Araya, vive a Scampia e studia sociologia all'Università di Napoli. Ha un fratello e una sorella più grandi, mentre il padre Pasquale l'ha abbandonata quando aveva solo due anni. La madre, invece, l'ha sempre supportata ed è a lei che dedica la vittoria di Miss Italia, arrivata inaspettatamente: "La dedico a mia madre Maria Rosaria, donna fortissima, che mi ha insegnato la resilienza. Mio padre, Pasquale, ci ha abbandonati quando avevo due anni, lei ha cresciuto tre figli da sola. Ha fatto i lavori più umili, ma non si è mai arresa".

Zeudi di Palma è nata e cresciuta a Scampia

La neo Miss Italia racconta anche come è crescere a Scampia, un quartiere di Napoli che definisce una "realtà degradata", ma in cui sono molti i ragazzi che, come lei, vogliono emanciparsi: "Ho convissuto con la realtà in cui sono nata e cresciuta. A Scampia ho frequentato le elementari e le mede. I ragazzi qui fanno il doppio della fatica per emanciparsi da certi contesti e proprio per questo lo Stato dovrebbe essere più presente per aiutarli". Zeudi racconta poi di non aver mai visto la serie tv Gomorra perché crede che sia una visione del suo quartiere non vera: "Dà un'immagine di Scampia che non riconosco. Non mi interessa vederlo. Scampia è una realtà degradata, ma ci sono tanti ragazzi che vogliono emergere e emanciparsi".

Zeudi Di Palma, Patrizia Mirigliani e il sindaco di Venezia Brugnaro

I progetti per il futuro

Dopo la vittoria a Miss Italia, dove sembrava essere stata eliminata per errore a un passo dalla proclamazione, Zeudi vorrebbe rimanere nell'ambito artistico, magari con la recitazione, e impegnarsi per il quartiere in cui è nata e cresciuta: "Penso di avere un talento artistico a tutto tondo. Mi piace l'arte, disegnare, so suonare il clarinetto, le percussioni, il pianoforte. Mi piacerebbe recitare, anche quella è una forma d'arte. E vorrei continuare a lavorare per gli altri, aiutare i ragazzi del mio territorio".