Miss Italia 2021, quando e dove vedere la finale in diretta streaming: le concorrenti Domenica 13 febbraio alle ore 21 si terrà la finale di Miss Italia 2021, che decreterà la vincitrice del titolo di “più bella d’Italia”. Sarà possibile seguire l’evento gratuitamente e in diretta sulla piattaforma Helbiz Live.

A cura di Elisabetta Murina

Domenica 13 febbraio alle ore 21 sulla piattaforma Helbiz Live andrà in onda la finale di Miss Italia 2021. L'evento, che decreterà la vincitrice del titolo di "più bella d'Italia", si sarebbe dovuto svolgere il 19 dicembre a Venezia, ma a causa della positività di alcune concorrenti è stato posticipato. A contendersi il titolo saranno 20 ragazze provenienti da tutte le parti d'Italia.

Dove vedere Miss Italia in diretta streaming il 13 febbraio 2022

La finale di Miss Italia si terrà domenica 13 febbraio alle ore 21, in diretta dal palazzo in cui ha sede il Casinò di Venezia. Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming sulla piattaforma Helbiz Live, gratuitamente e senza essere abbonati.

Chi sono le finaliste di Miss Italia 2021

Saranno 20 le ragazze che si contenderanno la corona e la fascia di Miss Italia 2021, come indicato sul sito ufficiale del concorso di bellezza, dove sono menzionati anche i loro profili social. Di fascia d'età, provenienza e caratteri diverse, solo una di loro riuscirà a conquistare il titolo. Quest'anno, per la prima volta, tra le finaliste c'è anche una ragazza incinta, Beatrice Scolletta, che sfilerà con il pancino in vista. Di seguito l'elenco completo delle aspiranti miss:

