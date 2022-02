La prima finalista di Miss Italia incinta, chi è Beatrice Scolletta che sfila col pancino Beatrice Scolletta concorre per la corona del 2020, quando il concorso era stato sospeso per la pandemia. Nel frattempo è rimasta incinta e dunque alla finale sfilerà col pancino. Moglie e mamma di altri due bimbi, ha 26 anni e viene da Nettuno.

A cura di Giulia Turco

Può sembrare strano ma non era mai successo che una bellissima del concorso di Miss Italia sfilasse col pancino. Beatrice Scolletta, 26enne della provincia romana, è la prima finalista che in 82 anni di concorso ha scelto di partecipare portando un bebè in grembo. Non solo, è già mamma di altri due bimbi, Vittoria Romana e Leone. La prima miss già mamma fu Beatrice Bocci, che nel 1994 arrivò quasi a conquistare la corona.

Chi è Beatrice Scolletta la prima miss in dolce attesa

Beatrice Scolletta viene da Nettuno, ha 26 anni, è sposata e mamma di due bambini. Laureata in scienze e tecniche psicologiche, frequenta un master in interventi assistiti con gli animali e tra i suoi progetti c’è quello di aprire un centro di pet therapy. Si definisce “una donna, una moglie e una mamma certa di raggiungere nuovi traguardi per sé e la sua famiglia”. Beatrice ha partecipato all’edizione 2020 di Miss Italia, quella stroncata dalla pandemia e concorre dunque per la passata edizione, che vedrà finalmente eletta una vincitrice insieme a quella del 2022, nella cerimonia di premiazione di domenica 13 febbraio a Venezia. La notizia della gravidanza è sopraggiunta la scorsa estate, dunque alla finale Beatrice arriva incinta di tre mesi.

(Beatrice Scolletta al concorso con i figli Leone e Vittoria Romana. Foto Instagram @beatricescolletta).

La finale di Miss Italia 2022 rinviata per Covid

Lo scorso dicembre Patrizia Mirigliani aveva annunciato tramite una conferenza stampa che il concorso doveva essere necessariamente sospeso per via di due contagi da Covid 19 tra le concorrenti. “Siamo molto dispiaciuti, ma siamo certi di aver deciso bene per la salute delle ragazze”, aveva spiegato la patron del concorso, a malincuore, visto che già lo scorso anno era stato sospeso per la pandemia. La finalissima si svolgerà la prossima domenica e sarà possibile seguirla in diretta streaming (addio, tv) sul portale Helbiz Live. Confermata la conduzione sul palco di Alessandro Di Sarno ed Elettra Lamborghini. Presidente della giuria Elisabetta Franchi con Arturo Brachetti, Jonathan Kashanian, e Giulia Salemi.