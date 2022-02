Beatrice Scolletta ha il Covid, la finalista in dolce attesa di Miss Italia non sarà alla finale Beatrice Scolletta, la prima finalista di Miss Italia in dolce attesa, si è dovuta ritirare dal concorso ad un passo dalla finale, dopo aver contratto il Covid e perdendo così l’opportunità di conquistare il titolo.

A cura di Ilaria Costabile

A ridosso della finale di Miss Italia, che si terrà domenica 13 febbraio 2022, una delle venti finaliste si è dovuta ritirare a causa del Covid, perdendo così l'opportunità di partecipare alla premiazione e di aggiudicarsi l'ambito titolo. Si tratta di Beatrice Scolletta, già Miss Lazio, e prima finalista in dolce attesa del noto concorso di bellezza. La 26enne ha scoperto di aver contratto il virus e, per questa ragione, non le sarà possibile raggiungere Venezia, dove si terrà la cerimonia finale insieme a Patrizia Mirigliani.

Beatrice lascia il concorso ad un passo dalla finale

Un vero peccato per la giovane miss, che già nel 2020 era stata ad un passo dalla finale. Nemmeno quest'anno, quindi, potrà partecipare alla diretta che si terrà dal Casinò Ca' Vendramin Calergi di Venezia. Dispiaciuta per questo ennesimo scherzo del destino, Beatrice Scolletta ha scritto un messaggio alla madrina del concorso e a tutte le ragazze che, invece, riusciranno a prendere parte alla finale, contendendosi il titolo di Miss Italia. La diretta della premiazione si potrà vedere alle ore 21 su Helbiz Live.

Aveva già partecipato a Miss Italia

Beatrice, che ha 26 anni ed è laureata in scienze e tecniche psicologiche, con il sogno di specializzarsi nella pet therapy, è sposata, mamma di due bambini, e attualmente è incinta del terzo figlio. La ragazza romana che abita a Nettuno aveva già preso parte al concorso ben due anni fa, quando si classificò seconda, dopo che fu proclamata vincitrice Martina Sambucini. IL regolamento di Miss Italia le ha consentito di partecipare anche quest'anno, ma purtroppo è stato il Covid a mettere nuovamente un freno al suo sogno. Già precedentemente, inoltre, aveva conquistato il titolo di "Prima Miss dell'Anno 2020" che le era valso l'ammissione diretta alle finali nazionali di Miss Italia.