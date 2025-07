video suggerito

La finale dell’Isola dei Famosi 2025: dove si svolgerà e quando i naufraghi torneranno in Italia Stasera andrà in onda la finale dell’Isola dei Famosi 2025, durante la quale verrà stabilito il vincitore. Fanpage.it apprende che la premiazione avrà luogo in Honduras. I naufraghi concluderanno lì il loro percorso, durato quasi due mesi e, dal giorno successivo, verranno portati nuovamente in Italia, probabilmente con un organizzazione che prevederà un paio di giorni per il rientro definitivo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I finalisti dell’Isola 2025 – foto IPA

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Stasera andrà in onda la finale dell'Isola dei Famosi 2025, durante la quale verrà stabilito il vincitore di questa edizione. I primi quattro finalisti sono già stati proclamati nella precedente diretta e un altro si aggiungerà dopo l'esito del televoto in corso tra Teresanna Pugliese e Jay Lillo. Nelle ultime ore i pronostici sulla finale dell'Isola vedono come vincitrice Cristina Plevani, che si troverebbe a vincere nuovamente un reality dopo il primo Grande Fratello, a distanza di 25 anni.

La finale sarà in Honduras: ecco quando il rientro in Italia

L'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2025 è prevista per stasera, mercoledì 2 luglio, ma Fanpage.it apprende che la premiazione del vincitore, con tutta la trafila di eliminazioni dei singoli finalisti, avverrà in Honduras. È dai tempi del Covid che la produzione ha stabilito che i naufraghi rimanessero sull'isola fino all'ultimo giorno, organizzando il gran finale lì dove hanno passato quasi due mesi, dall'inizio del programma del 7 maggio.

Teresanna Pugliese – foto IPA

Varranno come sempre i collegamenti con lo studio, mediati dagli interventi della conduttrice Veronica Gentili e della sua fidata opinionista Simona Ventura. Ancora non è noto se ci saranno ospiti speciali in studio, come i recenti Cruciani e Lucarelli. I naufraghi conosceranno l'esito di questa edizione in Honduras e poi, dal giorno successivo, verranno portati nuovamente in Italia, probabilmente con un'organizzazione che prevederà un paio di giorni per il rientro definitivo.