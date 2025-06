Chi vince la finale dell’Isola dei Famosi 2025: i pronostici sul vincitore e la classifica delle previsioni

video suggerito

Mercoledì 2 luglio scopriremo chi tra i cinque finalisti riuscirà a conquistare la vittoria di questa diciannovesima edizione dell'Isola dei Famosi. Le quote dei bookmaker salgono e scendono, ma è plausibile tirare fuori una rosa di almeno due favoriti, una tra tutti. Lo spazio per le sorprese dell'ultimo minuto, però, c'è sempre.

I pronostici sul vincitore e le quote per ogni finalista

Secondo le principali agenzie di scommesse, Cristina Plevani si conferma la grande favorita con una quota di 3.00. Questo vuol dire che puntando un'unità se ne ricavano tre con un guadagno netto di due. A venticinque anni di distanza dal suo storico trionfo nella prima edizione del Grande Fratello, l'ex vincitrice sembra pronta a bissare il successo e a riconquistare il pubblico televisivo. Alle spalle di Cristina Plevani c'è Teresanna Pugliese, che però è attualmente in nomination con Jey Lillo. La quota per la concorrente napoletana è di 3.50. Sulla valutazione dell'ex volto di Uomini e Donne c'è soprattutto il fatto di essere simbolo di un popolo storicamente abituato all'esercizio del televoto.

Gli altri concorrenti: Omar Fantini e Mario Adinolfi, possibili sorprese

Omar Fantini, nonostante sia stato un personaggio divisivo per tutto l'arco del gioco, ha una quota buona: 4.00 per la vittoria. Resta un candidato serio per la vittoria finale, nonostante l'ultima rissa con l'eliminato Dino Giarrusso ha rimesso in discussione il suo ruolo. Ma il vero underdog in grado di dividere è Mario Adinolfi: a quota 4.50. Il percorso del giornalista nel reality è stato caratterizzato da momenti che sono serviti per riposizionare la sua immagine agli occhi del grande pubblico, che o non conosceva il personaggio o lo conosceva solo per le sue idee politiche conservatrici e per questo estremamente impopolari. Loredana Cannata ha una vittoria quotata a 6 volte la posta, mentre Jey Lillo – in nomination contro Teresanna Pugliese – è considerato molto in difficoltà: la quota è 7.50 la posta.