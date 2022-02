La napoletana Zeudi Di Palma eletta Miss Italia 2021: la 19enne arriva da Scampia La napoletana Zeudi Di Palma vince il titolo di Miss Italia 2021, riportando il titolo in Campania dopo 20 anni. Terza un’altra napoletana, Lorena Tonacci.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Zeudi Di Palma (al centro), eletta Miss Italia 2021, tra la patron Patrizia Mirigliani (a sx) e Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia (a dx).

Zeudi Di Palma vince il titolo di Miss Italia 2021: napoletana, 20 anni appena, era arrivata in finale con il titolo di Miss Napoli. Sul podio anche Lorena Tonacci, altra napoletana che era arrivata seconda proprio a Miss Napoli, battuta dalla stessa Di Palma: per Lorena Tonacci, terzo posto nel concorso nazionale, dietro Gabriella Bagnasco, proveniente dalla Basilicata. Il concorso si è tenuto a Venezia, ed è stato trasmesso in diretta streaming.

Studentessa di sociologia all'Università Federico II di Napoli, modella con la passione del calcio, Zeudi Di Palma (il cui nome, in lingua tigri, vuol dire "corona imperiale", ed è particolarmente diffuso nelle ex colonie italiane di Etiopia e soprattutto Eritrea, dove la lingua tigri è particolarmente diffusa), è anche attivista locale nel quartiere di Scampia, da dove proviene e dove in tanti si preparano a festeggiare il suo titolo nei prossimi giorni. La proclamazione è avvenuta in piena notte, al termine della rassegna e non senza qualche "brivido" finale. Al momento della premiazione infatti, come da tradizione, è stata nominata la prima eliminata delle tre rimaste: ma a quel punto era uscito il nome di Zeudi Di Palma, causando qualche attimo di imbarazzo all'interno della giuria. Chiarito l'errore, si è proceduto quindi ad "eliminare" il nome giusto, quello dell'altra napoletana Lorena Tonacci, che ha chiuso terza. Quindi, la vittoria finale di Zeudi Di Palma, tra gli applausi della giuria, del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e della patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani.

Quella di Zeudi è la quarta affermazione per le ragazze campane: il titolo mancava dal 2001, quando si impose Daniela Merolla. Le altre due campane vincitrici furono Marisa Jossa (1959) e Roberta Capua (1986). Si tratta invece della seconda volta che la Campania arriva con due ragazze sul podio: era accaduto nel 1997, ma senza vincere il titolo: Vincenza Cacace e Christiane Filangieri chiusero rispettivamente seconda e terza, dietro la calabrese Claudia Trieste che invece vinse il titolo.