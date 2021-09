Miss Napoli 2021 è Zeudi Di Palma, giovane attivista di Scampia La giovane Zeudi Di Palma, studentessa di sociologia, è stata eletta Miss Napoli 2021: la ragazza è un’attivista che arriva dal quartiere di Scampia, nella periferia settentrionale del capoluogo partenopeo. Festa grande anche sui social da parte dei residenti del quartiere: “Segno di riscatto per tutti”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Zeudi Di Palma, Miss Napoli 2021

La giovane Zeudi Di Palma è stata eletta Miss Napoli 2021: arriva da Scampia, quartiere della periferia nord di Napoli, ed è un'attivista locale. La sua vittoria quest'oggi è stata accolta con gioia nel quartiere, troppo spesso al centro della cronaca per notizie di tutt'altro tipo. "Segno di riscatto per tutti", "Finalmente una buona notizia", i commenti più diffusi sui social dopo la vittoria di Zeudi Di Palma.

Zeudi Di Palma, Miss Napoli 2021

Zeudi, Studentessa di Sociologia all'università dal nome esotico che vuol dire "corona imperiale" in lingua tigri (si tratta di una parola molto diffusa nelle ex colonie italiane in Africa di Etiopia e soprattutto Eritrea) si è imposta quest'oggi tra le sue pari, ottenendo il titolo di Miss Napoli con il numero 18, davanti ad Erica Argenziano ed Angela Durazzo (seconde ex-aequo) e Lorena Tonacci, che si è "accontentata" del titolo di Miss Rocchetta Bellezza Campania. Questa la classifica completa del concorso di bellezza la cui finale si è tenuta quest'oggi nel capoluogo partenopeo:

​N 18) Prima classificata MISS NAPOLI – 𝐙𝐞𝐮𝐝𝐢 𝐃𝐢 𝐏𝐚𝐥𝐦𝐚

N 9) Prima classificata MISS Rocchetta Bellezza Campania – 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐚 𝐓𝐨𝐧𝐚𝐜𝐜𝐢

N 39) Seconda classificata – 𝐄𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐧𝐨

N 10) Seconda classificata – 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐚 𝐃𝐮𝐫𝐚𝐳𝐳𝐨

N 3) Terza classificata – 𝐈𝐥𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐥𝐞

N 29) Terza classificata – 𝐃𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚 𝐃𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨

N 17) Quarta cassificata – 𝐀𝐧𝐚𝐬𝐭𝐚𝐬𝐢𝐚 𝐕𝐢𝐨𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞

N 33) Quarta cassificata – 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐃𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐕𝐨𝐥𝐩𝐞

N 35) Quinta classificata – 𝐍𝐨𝐞𝐦𝐢 𝐃𝐞 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢𝐬

N 5) Quinta classificata – 𝐙𝐚𝐢𝐫𝐚 𝐃𝐢 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢

N 7) Sesta classificata – 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐌𝐚𝐢𝐧𝐨𝐥𝐟𝐢

N 16) Sesta classificata – 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐚 𝐒𝐨𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨