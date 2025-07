video suggerito

Napoli, al corteo del Pride bandiere della Palestina. La madrina, Gaia: "Fondamentale prendere posizione" Partito da piazza Municipio il corteo del Napoli Pride; tra gli attivisti molte bandiere della Palestina, con slogan pro Gaza e contro i bombardamenti israeliani.

A cura di Nico Falco

"Siamo al Pride di Napoli, formato da gente qui per celebrare l'unione, la libertà e l'amore di tutto e di tutti e, soprattutto, in un momento storico come questo, è fondamentale prendere una posizione in questo momento in cui ci sono persone che stanno vedendo la loro vita sciogliersi davanti ai loro occhi". Così la cantante Gaia, madrina del Napoli Pride, che mostra la bandiera della Palestina dietro lo striscione di apertura; accanto a lei Daniela Lourdes Falanga, il sindaco Gaetano Manfredi e Antonello Sannino.

Il corteo è partito alle 18 da piazza Municipio, con destinazione piazza Dante, che raggiungerà nel tardo pomeriggio; lì, a partire dalle ore 21, ci sarà lo Star show a cui prenderanno parte molti artisti oltre alla madrina della manifestazione. Presenti diversi esponenti istituzionali del Comune e della Regione, insieme all'ex presidente della Camera Roberto Fico. Il tema della manifestazione è "Il corpo non è mai reato". Tante le bandiere della Palestina e della pace, con slogan pro Gaza e contro i bombardamenti israeliani.

Gaia ha scelto di marciare tra la gente, dice, "perché il Pride per me è questo, è un atto rivoluzionario. E va difeso, non va assolutamente strumentalizzato. È fondamentale che noi riprendiamo la narrativa del Pride".