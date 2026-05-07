Revocato il divieto di balneazione sul lungomare Caracciolo dopo le nuove analisi dell’Arpac
Il Comune di Napoli ha revocato il divieto di balneazione che era stato disposto pochi giorni fa su un tratto del lungomare Caracciolo a seguito di un controllo effettuato dall'Arpac: da nuove analisi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania è infatti emerso che i valori sono tornati nella norma.
Il divieto che aveva imposto lo stop ai bagni era stato disposto con ordinanza sindacale del 30 aprile 2026 e riguardava 1.7 chilometri di costa. Il provvedimento era la conseguenza degli esami dell'Arpac, che avevano restituito un giudizio "sfavorevole" su un campione di acqua prelevato il 28 aprile; l'ordinanza si inserisce nel quadro delle norme nazionali sulla qualità delle acque di balneazione e prevede l'immediata informazione al pubblico attraverso l'apposizione di segnaletica in prossimità del tratto interessato.
Il nuovo campionamento dell'Arpac è stato effettuato martedì scorso, 5 maggio; in questo caso dall'esame è emerso che i valori sono rientrati nei limiti. Da qui, la decisione della revoca, anche questa disposta con ordinanza sindacale (emessa oggi, 7 maggio). Anche in questo caso, come prevedono le norme nazionali, la nuova decisione è stata trasmessa ai ministeri della Salute e dell'Ambiente, alla Regione Campania, alla Prefettura, all'Arpac, all'Asl Napoli 1 Centro, alla Capitaneria di Porto di Napoli e alla Polizia Locale.