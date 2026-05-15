Banda di napoletani rapinava orologi di lusso tra Ibiza, Palma de Mallorca e Barcellona: 12 arresti

La banda, dedita al furto e alla era attiva nei luoghi più turistici delle maggiori città spagnole,

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Un'azione congiunta della Polizia di Stato italiana e di quella spagnola ha permesso l'arresto di 12 persone, destinatarie di mandati di arresto europei: le forze dell'ordine hanno sgominato una banda di napoletani dedita alle rapine di orologi di lusso nei luoghi più turistici delle principali città spagnole, come Barcellona, Ibiza, Palma de Mallorca, Malaga e Marbella. L'operazione, condotta dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, dalla Squadra Mobile di Napoli, con la partecipazione dell'Unidad delinquencia especializada y violenta della Policia Nacional spagnola e il coordinamento dell'Europol, ha permesso, come detto, l'arresto di 12 persone, che vanno ad aggiungersi agli altri 19 soggetti, autori di rapine di orologi di lusso, arrestati nell'ultimo biennio, per un totale di 33 arresti.

L'attività investigativa combinata della polizia italiana e di quella spagnola ha permesso di individuare anche il modus operandi della banda, mediamente costituita da 3 a 5 persone per ogni colpo. Un soggetto individuava la vittima, che indossava al polso un orologio di particolare pregio, solitamente in ristoranti di lusso, alberghi prestigiosi e beach club. Al momento opportuno, poi, uno o due malviventi aggredivano con violenza la vittima designata, strappandole l'orologio dal polso; il rapinatore si guadagnava poi la fuga a bordo di uno scooter condotto da un complice.