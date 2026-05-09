Furti di orologi di lusso a Cannes, tre arresti tra Napoli e Casoria su mandato della Francia

Due uomini e una donna arrestati tra Napoli e Casoria per un tentato furto da 200.000 euro avvenuto a Cannes nel 2025.

Tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato nell’ambito di un'indagine sui furti di orologi di lusso commessi in Costa Azzurra. Si tratta di due uomini e una donna, di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni, destinatari di mandati di arresto europeo emessi dall’autorità giudiziaria francese. I provvedimenti sono stati eseguiti nella mattinata di ieri dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli, guidata dal Primo Dirigente Mario Grassia, su richiesta della polizia francese tramite lo Sco, il Servizio centrale operativo della Polizia italiana.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli arrestati sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di orologi di lusso sul territorio francese. In particolare, sono accusati del tentato furto di un orologio del valore di circa 200.000 euro avvenuto il 21 aprile 2025 a Cannes ai danni di un turista russo.

I tre indagati sono stati rintracciati nelle rispettive abitazioni tra Napoli e Casoria. Al termine delle formalità di rito, i due uomini sono stati trasferiti nel carcere di Napoli Poggioreale, mentre la donna è stata portata nella casa circondariale femminile di Secondigliano. L’operazione rientra in un più ampio progetto di collaborazione internazionale tra il Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Napoli e la polizia francese, finalizzato al contrasto di furti e rapine di orologi di lusso in una delle aree che comprende anche località come Monaco, Saint-Tropez, Cassis, Martigues, frequentate da personaggi del jet-set.