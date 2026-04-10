Rissa per il caricabatterie a Casoria, tre fratelli si affrontano a colpi di tegole e coltelli: arrestati

Uno dei tre fratelli ha insultato la madre e, quando gli altri due figli sono intervenuti per difenderla, tra i tre è scoppiata una violenta rissa.

Una competizione tra fratelli che si è spinta troppo oltre quella che a Casoria, nella provincia di Napoli, ha portato all'arresto di tre parenti, che hanno dato vita a una violenta rissa. Il motivo del contendere? Un caricabatterie per cellulari. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 aprile, i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Casoria sono intervenuti in via Martiri d'Otranto: giunti sul posto, i militari dell'Arma si sono imbattuti in uno dei tre che, sul tetto, stava lanciando delle tegole agli altri due fratelli che si trovavano in strada, uno dei quali impugnava un coltello.

Rapidamente, i carabinieri sono riusciti a ricostruire cosa fosse accaduto. Poco prima, la madre dei tre aveva prestato a uno dei suoi figli un caricabatterie. Quando la donna gli ha chiesto che gli venisse restituito l'uomo, pensando che sarebbe poi stato consegnato a un altro fratello con cui non corre buon sangue, ha distrutto il caricabatterie: l'uomo, poi, ha rincorso la madre fino a casa, l'ha strattonata, insultata e ha poi spaccato un microonde, una macchinetta per il caffè e alcuni soprammobili.

Quando gli altri due fratelli sono stati informati dell'accaduto, hanno prontamente raggiunto l'abitazione della madre, dando vita alla rissa a colpi di tegole e coltelli che è stata poi interrotta dai carabinieri. I militari dell'Arma hanno portato i tre fratelli in caserma e li hanno arrestati: per i tre è scattata la custodia cautelare agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.