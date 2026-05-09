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Un uomo è stato arrestato con un coltello nascosto addosso mentre Papa Leone visitava Napoli

I poliziotti lo hanno fermato in corso Umberto I durante i servizi di ordine pubblico per l’arrivo di Leone XIV: aveva un coltello a farfalla da 22 cm.
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A cura di Redazione Napoli
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La visita, prima in assoluto, di Papa Leone XIV a Napoli, è stata tranquilla dal punto di vista dell'ordine pubblico. Un solo caso plateale di intervento delle forze dell'ordine, quello della protesta di due attiviste della Peta, l'associazione animalista, contro le corride. Tuttavia il dispositivo sicurezza messo in campo venerdì, visto anche il quadro complessivo di tensioni internazionali, è stato ingente, E oggi, la Digos di Napoli rende noto che nel pomeriggio un uomo di trentacinque anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello ‘a farfalla' (è quello col manico diviso in due parti, che si richiude senza tenere la lama in vista) lungo ventidue centimetri.

L'intervento è avvenuto in corso Umberto I, uno dei luoghi di passaggio della ‘papamobile' diretta verso il Duomo. lì gli agenti del commissariato di Afragola e il personale della Digos erano impegnati nei servizi di ordine pubblico predisposti in occasione della visita di Papa Prevost. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, i poliziotti hanno notato un uomo con atteggiamento sospetto e hanno deciso di sottoporlo a controllo. Durante la perquisizione, il trentacinquenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso dell’arma, che era nascosta addosso. Per questo motivo l'uomo è stato arrestato con l’accusa di porto di armi od oggetti atti a offendere.

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