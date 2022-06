Elettra Lamborghini griffata, Rocco Hunt multicolor: è sfida di stile per il lancio di Caramello Elettra Lamborghini, Rocco Hunt e Lola Indigo hanno annunciato che il 17 giugno uscirà Caramello, la loro hit dell’estate. Per il lancio si sono sfidati a colpi di stile tra accessori griffati, camicie multicolor e maxi spacchi.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochissimi giorni all'inizio dell'estate 2022 e i cantanti del momento si stanno preparando a scalare le classifiche con i loro tormentoni. Dopo Elodie con la sua Tribale, nelle ultime ore ad annunciare l'uscita di un nuovo singolo è stato un trio inedito, quello formato da Elettra Lamborghini, Rocco Hunt e Lola Indigo. I tre si erano già mostrati insieme sui social nei giorni scorsi ma avevano tenuto nascosta la notizia. Solo di recente, infatti, hanno dato il grande annuncio: il prossimo 17 giugno lanceranno Caramello. Per l'occasione hanno posato fianco a fianco, sfidandosi a colpi di stile tra accessori griffati, dettagli sensuali e tacchi alti.

Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo lanciano Caramello

Elettra Lamborghini in total black per Caramello

Solo qualche giorno fa Elettra Lamborghini si era immortalata al fianco di Rocco Hunt in alcune Stories e scherzava sul fatto che quest'estate non sarebbero stati "in competizione" con le loro hit, ora è arrivato l'annuncio ufficiale: hanno realizzato insieme la canzone destinata a diventare un tormentone. Per l'occasione la cantante ha puntato tutto su un look total black con dettagli sensuali e griffati. Ha indossato un abito cut-out, modello tubino e con il busto scoperto, completando il tutto con un paio di sandali neri di Giuseppe Zanotti. Si tratta degli Harmony G neri col tacco a spillo, modello che sul sito ufficiale costa 995 euro.

I sandali Giuseppe Zanotti

I look di Rocco Hunz e Lola Indigo

Sebbene a primo impatto somigli in modo impressionante ad Ana Mena, Lola Indigo è destinata a diventare famosissima dopo quest'estate all'insegna del "Caramello". Per il lancio della hit ha scelto la sensualità di un abito rosso fuoco, un modello strapless con la scollatura profonda e un vertiginoso spacco laterale, coordinato a un paio di cuissardes di pelle nera. Per quanto riguarda Rocco Hunt, questo non ha rinunciato alla sua passione per lo street style, anche se l'ha rivisitata in una versione multicolor. Jeans neri, sneakers black&white, camicia variopinta decorata con quadretti e righe: l'annuncio per lui è stato all'insegna delle nuance vitaminiche. Anche la canzone dell'estate sarà così frizzante e scatenata?