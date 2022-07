Elettra Lamborghini con Afrojack in vacanza a Mykonos: quanto costa l’hotel con piscina a sfioro sul mare Elettra Lamborghini e Afrojack stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Mykonos, in Grecia, in uno splendido hotel con piscine a sfioro e vista mozzafiato sul mare.

A cura di Clara Salzano

Elettra Lamborghini e Afrojack in vacanza a Mykonos

Elettra Lamborghini e Afrojack sono a Mykonos per motivi di lavoro e di piacere. Il marito della nota cantante è stato protagonista di una serata in un noto locale dell'isola e la coppia ha approfittato per alcuni giorni di relax in uno dei luoghi più belli della Grecia. Per il loro soggiorno a Mykonos Elettra Lamborghini e Afrojack sono stati in un magnifico albergo di lusso con piscine a sfioro e vista mozzafiato sul Mar Egeo. Scopriamo quanto costa una notte nel loro albergo esclusivo.

Elettra Lamborghini e Afrojack al tramonto in Grecia

Elettra Lamborghini e Afrojack stanno condividendo diverse immagini della loro vacanza a Mykonos. La coppia sta alloggiando in uno degli hotel più scenografici sull'isola. Si tratta del Cavo Tagoo Mykonos sulla costa occidentale di Mykonos e caratterizzato da numerose terrazze con suite panoramiche, piscine a sfioro sul mare, due ristoranti, palestra e spa.

Cavo Tagoo Mykonos dove alloggiano Elettra Lamborghini e Afrojack

L'albergo si sviluppa su più livelli che scolpiscono la roccia a strapiombo sul mare con vari terrazzi, piscine e giardini. Molte delle camere del Cavo Tagoo Mykonos godono di una vista mozzafiato sul Mar Egeo e di piscina o idromassaggio privato.

Uno dei ristoranti del Cavo Tagoo Mykonos

Dalle immagini condivise da Elettra Lamborghini e Afrojack non sappiamo in quale camera stiano trascorrendo il proprio soggiorno a Mykonos ma sicuramente si tratta di una delle suite o delle ville vista mare e con piscina privata.

La camera di Elettra Lamborghini e Afrojack a Mykonos

Probabilmente la loro stanza è simile ad una Golden Luxury Villa dell'albergo con una superficie di 60 metri quadrati, una spaziosa veranda, camera da letto con dettagli di design, area salotto e la spettacolare piscina privata a sfioro con viste mozzafiato sull'Egeo.

Una delle suite con piscina privata e vista sull’Egeo dell’albergo

Il costo del soggiorno presso il Cavo Tagoo Mykonos può variare in base a diversi fattori come il periodo, la stanza e i servizi scelti. Si parte da una base di 1.500 euro a notte per le camere standard vista piscina e si può arrivare ai 3.100 euro a notte per la Golden Luxury Villa con due camere da letto e una piscina privata. Il soggiorno in una stanza del genere deve essere incantevole.