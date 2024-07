video suggerito

Le 10 spiagge della Grecia dove trovare il mare più bello Dove trovare il male più bello in Grecia? Abbiamo selezionato le dieci spiagge più suggestive della penisola e delle isole greche dove andare in vacanza per trovare sabbia finissima e mare cristallino: da Elafonissi a Creta a Paradise Beach a Mykonos ecco quali sono le 10 spiagge più belle della Grecia.

Dove si trovano le spiagge più belle della Grecia? È una delle domande che ogni anno decine di migliaia di turisti che affollano le isole greche si pongono, alla ricerca del mare più bello. Abbiamo stilato un elenco delle migliori spiagge da visitare assolutamente nella penisola greca, da quelle bianchissime a quelle con sabbia dorata e mare cristallino, tra le isole greche e le coste della Grecia continentale. I paradisi con le acque cristalline sono tantissime, da Balos ed Elafonissi, a Creta, passando per la spiaggia rossa della Red Beach di Santorini, le calette segrete e spiagge accessibili solo attraverso lunghe scalinate: sono 80 gradini per quella di Porto Katsiki, a Lefkada, isola tra le più selvagge della Grecia, oppure le spiagge di Mykonos, tra le località turistiche più amate.

Voidokilia nel Peloponneso

La spiaggia di Voidokilia è una delle spiagge più celebri della Grecia. Situata lungo la costa della Messinia, è un litorale a forma di semicerchio dalla spiaggia dorata bagnata da acque cristalline. Si tratta di uno dei luoghi più diffusi su Instagram nonché uno dei luoghi più paludosi di tutta la Grecia: è un paradiso naturale perfetto in cui prendere il sole. La laguna intorno offre un luogo ideale per tutti gli amanti della natura: essendo ricca di specie protette è sicuramente il luogo adatto per i vacanzieri che preferiscono i paesaggi incontaminati. Per scattare foto, inoltre, troviamo anche il castello di Paliokastro situato sull'alto della collina all'estremità della spiaggia: da qui si gode una vista incredibile su tutta la spiaggia.

Spiaggia del Relitto, Zante

Situata sull'isola di Zante, in Grecia, e bagnata dal Mar Ionio, la spiaggia del Relitto è una delle più sceniche di tutta la penisola. Chiamata anche spiaggia del Navagio, questa piccola baia si configura come una delle più pittoresche di tutta Europa: è racchiusa tra due falesie altissime ed è una piccola lingua di sabbia dorata. Il nome deriva dal relitto della Panagiotis, una nave mercantile che si arenò sulla spiaggia nel 1980: prima di questo naufragio, la spiaggia era chiamata San Giorgio delle Rocce. Ancora oggi i resti della nave si trovano sulla piccola spiaggia. Dallo scorso anno la spiaggia non è più visitabile poiché l'Organizzazione per la protezione antisismica greca ha dichiarato che esiste un elevato rischio di frane: è possibile, però, osservare la spiaggia dal sentiero che corre lungo una delle falesie e che consente di godere della vista unica almeno dall'alto.

Red Beach, Santorini

Red Beach è una delle spiagge più belle dell'isola greca di Santorini. Si tratta di una spiaggia vulcanica la cui sabbia, composta da roccia vulcanica polverizzata, crea un effetto quasi rossastro: questo effetto, che la rende molto attrattiva agli occhi dei turisti, è dovuto al ferro ossidato. Il blu cristallino dell'acqua fa da contrasto con questi colori rossastri: essendo una spiaggia libera ed essendo così gettonata, è spesso piena di turisti e non solo. È possibile noleggiare ombrelloni e lettini, nonostante la sabbia sia scogliosa e rocciosa.

Elafonissi, Creta

La spiaggia di Elafonissi, si trova sull'omonima isola di Creta, in Grecia. È una delle sei spiagge rosa più celebri del mondo: la spiaggia è chiamata anche i Caraibi del Mediterraneo per la sua atmosfera tropicale. Il colore deriva dal residue di conchiglie che, una volta entrate in contatto con l'acqua del mare, danno vita a questa tonalità. La spiaggia fine e bianca tende al rosa in diversi punti della spiaggia: la gran parte del litorale è attrezzato con lettini e ombrelloni, ma c'è un'area predisposta anche per chi preferisce la spiaggia libera.

Paradise Beach, Mykonos

Paradise Beach è la spiaggia più famosa di Mykonos, forse l'isola più celebre di tutta la Grecia. È una delle più note di tutta l'isola ed è uno dei litorali più frequentati da chi ama il divertimento: la musica fa da padrona h24, quindi se cercate un posto dove rilassarvi, questa non è la spiaggia che fa per voi. Questa spiaggia si trova a 6 km da Chora. Non solo per gli amanti del divertimento: Paradise Beach è anche frequentata da chi ama gli sport acquatici, per poi proseguire con il divertimento durante la serata e la notte. La spiaggia è attrezzata con lettini e ombrelloni per gli amanti del divertimento.

Canal D'Amour a Corfù

Corfù è una delle isole più amate della Grecia. Meta desiderata sia da famiglie che da giovanissimi, è un'isola ideale per diversi tipi di vacanza. Una delle location più famose e suggestive è sicuramente il Canal D'Amour: questa sorta di canale è stato creato da una serie di insenature ricavate nelle rocce che creano uno spettacolo naturale incredibile. Questo canale, poi, dà vita a un piccola baia di sabbia ricavata tra le rocce: la baia è il frutto dell'erosione delle rocce friabili operata dal vento e oggi è bagnata dal mare cristallino dell'isola. La spiaggia è ricca anche di comfort e servizi e dunque adatta anche a famiglie con bambini.

Spiaggia di Porto Katsiki, Lefkada

Porto Katsiki è una delle spiagge più belle dell'isola greca di Lefkada. La spiaggia, una sottilissima striscia di sabbia protetta da una falesia bianchissima, crea un contrasto mozzafiato tra mare cristallino e la montagna alle spalle del litorale. È la spiaggia ideale per gli amanti della natura selvaggia e incontaminata. A questa spiaggia suggestiva si accede attraverso cento scalini ripidi a cui si giunge dopo una lunga strada tortuosa. Come ogni luogo suggestivo, anche Porto Katsiki è accompagnata da una leggenda che rende il luogo ancora più magico: secondo la leggenda popolare, infatti, è nei pressi di questa spiaggia che si sarebbe gettata la poetessa Saffo, morta suicida.

Sarakiniko Beach, Milos

Sull'isola greca di Milos troviamo la splendida spiaggia di Sarakiniko, detta anche Moon Beach. Questa spiaggia, situata a nord est dell'isola, è interamente rocciosa: il suo nome deriva dai pirati di Sarakin che tra le baie ricavate tra queste rocce lasciavano le navi ormeggiate per poi ripartire durante la navigazione. Con le rocce bianche ed erose dal vento e dall'acqua, lo spettacolo mozzafiato è assicurato. La spiaggia è per chi ama godersi il mare e la natura selvaggia: niente attrezzature come lettini e ombrelloni, ma soltanto un asciugamano sopra le rocce bianche. Si tratta di una spiaggia perfetta per coloro che amano fare un po' di snorkeling.

Agia Anna, Amorgos

Agia Anna è una spiaggia di Amorgos, una delle isole delle Cicladi. Si tratta di una piccola spiaggia con i ciottoli che si dirada verso acque cristalline, perfette per immersioni e snorkeling. Qui troviamoanche la famosa chiesetta di Sant’Anna che regala il nome alla spiaggia: si tratta di un luogo veramente tranquillo e ideale per chi vuole godersi una giornata al mare in serenità e relax.

Myrthos Beach, Cefalonia

La spiaggia di Myrtos è una delle spiagge più belle di tutta la Grecia. Si tratta di una spiaggia a forma di mezzaluna situata sull'isola di Cefalonia, una delle più grandi dell'arcipelago greco, bagnata dal mar Ionio. Si tratta di una delle spiagge da non perdere se si trascorre una vacanza in Grecia, anche soltanto per lo scorcio che resta nel cuore (e nel rullino fotografico). Le scogliere calcaree enormi proteggono e circondano questa lingua di sabbia bianca e ciottoli. La natura selvaggia della foresta dietro la spiaggia rende ancora più magica l'atmosfera, che la rende un vero paradiso caraibico incontaminato.

