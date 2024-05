Quali sono le spiagge libere più belle di Mykonos

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Mykonos è tra le mete estive più gettonate degli ultimi anni. Amata soprattutto per la sua vita notturna e per i suoi aperitivi fronte mare, l'isola delle Cicladi è un vero e proprio paradiso per tutti coloro che in vacanza vanno alla ricerca di bellezze naturali e di divertimento senza limiti. L'unico piccolo inconveniente? Col passare del tempo i prezzi di voli, alloggi e attrazioni sono lievitati, raggiungendo cifre decisamente esorbitanti. Per risparmiare, però, esistono dei piccoli trick, un esempio? Evitare le strutture balneari private che, tra ingresso e noleggio del lettino, costringono i turisti a spendere centinaia di euro ogni giorno: ecco la lista delle spiagge libere più belle dell'isola.

La spiaggia di Ornos

Quali sono le spiagge completamente libere di Mykonos? Le migliori si trovano nel Sud, la parte meno ventosa dell'isola, e sono tutte raggiungibili con il bus. La prima è la spiaggia di Ornos, una piccola baia con sabbia bianca e mare trasparente che dispone anche di alcuni lidi attrezzati ma super economici (lettino e ombrellone costano circa 20 euro).

Spiaggia di Ornos

Le spiagge bianche di Agios Ioannis

Si può proseguire con la spiaggia di Agios Ioannis: famosa per la sua sabbia bianca e per il suo mare turchese, viene considerata la più bella di tutta la zona costiera (anche perché vicina al pittoresco villaggio di Ornos).

Agios Ioannis

Come raggiungere Kapari Beach

Gli amanti della natura incontaminata e selvaggia possono fare visita a Kapari Beach. Si trova dietro la cappella di Agios Ioannis ed è un luogo in cui ci si può dare davvero al totale relax. Raggiungibile solo attraverso una strada sterrata seguita da un tragitto sulle rocce, è una delle spiagge davvero libere di Mykonos.

Kapari Beach

Platis Gialos e Agrari, le spiagge libere nel Sud di Mykonos

Platis Gialos è il luogo ideale per rilassarsi su spiagge gratuite ma concedendosi un pranzo a prezzi contenuti in degli ottimi beach bar, mentre coloro che vogliono aggiungere un pizzico di avventura alla loro vacanza possono puntare su Agrari, una meravigliosa spiaggia di piccoli ciottoli lontana dalla folla ma raggiungibile solo attraverso una ripida stradina.

Platis Gialos

Agios Stefanos, la spiaggia libera vicina alle feste

Nella parte nord ovest dell'isola, infine, c'è Agios Stefanos, una piccola baia di sabbia dorata che dispone anche di un suo parcheggio: è perfetta per trascorrere una giornata tranquilla con vista sul mare cristallino ma nelle vicinanze delle feste più in dell'isola.

Agios Stefanos

Le spiagge più popolari hanno anche una zona gratuita

I prezzi delle spiagge di Mykonos sono alle stelle? Niente panico, basta informarsi prima di partire per evitare di spendere cifre eccessive per un ombrellone e un lettino. Esistono infatti delle location da sogno totalmente gratuite che danno anche la possibilità di godersi il mare e allo stesso tempo di partecipare agli iconici aperitivi al tramonto.

Paradise Beach

Innanzitutto è importante sapere che tutte le spiagge dell'isola hanno delle zone free dove è possibile trascorrere la giornata col proprio ombrellone. Come se non bastasse, anche il semplice accesso alle strutture private è totalmente gratuito ma con obbligo di consumazione, dunque basta acquistare un drink per partecipare alle feste pomeridiane (spesso però la consumazione minima può arrivare anche 50/100 euro in periodi di alta stagione).