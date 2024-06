video suggerito

L’isola greca semi sconosciuta da visitare in estate è a 50 minuti da Santorini Si chiama Folegandros ed è una delle isole greche rimaste davvero incontaminate. Fa parte delle Cicladi, si trova a 50 minuti di distanza da Santorini ed è un vero e proprio paradiso per gli amanti della vita lenta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sognate una vacanza davvero rilassante, durante la quale darvi esclusivamente al mare, alla tintarella e ai pisolini in spiaggia? Per voi è arrivato il momento di volare in Grecia ma in un piccolo paradiso incontaminato ben diverso dalle solite isole affollate e prese d'assalto dai turisti internazionali ogni estate. Dimenticate le lotte per accaparrarsi il parcheggio per l'auto nelle spiagge più famose, la necessità di prenotare il ristorante per cena e i locali in cui non si riesce quasi a respirare: a soli 50 minuti da Santorini esiste un'isoletta destinata a diventare "l'oggetto del desiderio" di tutti coloro che amano la vita lenta e che vogliono immergersi davvero nella cultura locale durante una vacanza all'estero.

Dove si trova Folegandros

Si chiama Folegandros ed è un'isola dell'arcipelago delle Cicladi che si trova tra Milos e Ios, per la precisione a pochi km di distanza in linea d'aria da Santorini. Definita da molti il simbolo della Grecia antica, ha una superficie di circa 32 km² e conta solo 765 abitanti. Qui si possono trovare uomini in canottiera bianca che ammirano i panorami su sedie di plastica, contadini in sella agli asini, nonne con grembiuli colorati che puliscono le strade, il tutto circondati dalle suggestive case in pietra bianca, da sempre il simbolo delle isole greche. Niente aeroporto, niente terminal per crociere, niente lettini e ombrelloni in spiaggia (che sono vietati), l'unico modo per raggiungerla è prendere un traghetto da Santorini: in poco più di 50 minuti si raggiungerà questo paradiso incontaminato.

La strada che porta alla chiesa di Folegandros

Cosa fare a Folegandros in estate

Cosa vedere a Folegandros? Innanzitutto il mare cristallino e le spiagge selvagge (molte delle quali raggiungibili solo a piedi), poi si può fare una passeggiata a Folegandros Town, il centro città fatto di vicoli stretti costruiti intorno alla fortezza, dove naturalmente non mancano le taverne tipiche con i tavolini all'aperto. Chi ama i sentieri può addentrarsi nell'entroterra su una strada a zig-zag, così da raggiungere la Chiesa di Panagia del XVII secolo, oppure può andare verso il suggestivo villaggio di Ano Meria. La maggior parte degli alloggi disponibili sono affittacamere e hotel economici a conduzione famigliare ma per i più esigenti ci sono anche due hotel di lusso che si affacciano a picco sulla falesia. Insomma, Folegandros è perfetta per coloro che vogliono immergersi nel folklore greco ma evitando i luoghi diventati vittima dell'overtoursm. In quanti correranno a prenotare?

Leggi anche In Corea del Sud arriva il visto per aspiranti star del k-pop

Il centro di Folegandros