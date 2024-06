video suggerito

Dove si trovano le 6 spiagge rosa più belle in Italia e nel mondo Le sabbie rosa sono uno spettacolo naturale affascinante. Sono presenti in Italia a Marsala in Sicilia e sull’Isola di Budelli in Sardegna, ma anche in Grecia e in Indonesia. Sono molto suggestive e il loro colore deriva da particolari microorganismi. Scopriamo quali sono le 6 spiagge rosa più belle del mondo da scoprire nel 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Le spiagge rosa sono uno spettacolo davvero suggestivo e raro. Le spiagge di questo colore sono così particolari perché il contrasto tra il colore della sabbia e quello del mare dà vita un paesaggio davvero degno di nota. Il tono del rosa ha impiegato anni a manifestarsi così com'è, dipingendo la sabbia di questa tonalità inaspettata: la spiaggia ha questo colore per via di una serie di piccoli frammenti di gusci di un organismo unicellulare, il Miniacina miniacea. Quest'ultimo si trova tra le posidonie, un tipo di pianta acquatica che si trova in prossimità della spiaggia: quando l'organismo unicellulare muore, i frammenti dei suoi gusci rimangono sulla costa ai quali si aggiungono frammenti di corallo e di conchiglie creando così il colore rosa. Di spiagge di questo tipo ve ne sono diverse in tutto il mondo: in Italia la Spiaggia Rosa sull’Isola di Budelli, ne La Maddalena in Sardegna e a Marsala in Sicilia; in Asia (Pantai Merah e Tangsi). Scopriamo le sei spiagge rosa più belle d’Italia e del mondo, da vedere nel 2024.

1. Spiaggia Rosa, Isola di Budelli (Sardegna)

Spiaggia Rosa, Isola di Budelli

La Spiaggia Rosa si trova a Cala di Roto, sull'isola di Budelli, una delle isole che compongono l'Arcipelago de La Maddalena in Sardegna. Chiamata così per il colore della sabbia dovuto alla massiccia presenza di Miniacina miniacea. La sabbia di questa caletta è composta all'80-90% dai gusci o scheletri di organismi unicellulari rosa e bianchi esattamente come per le spiagge tropicali. Dal 1994, con l'istituzione del parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, è vietato l'accesso alla spiaggia. L'unica cosa che è consentita fare è avvicinarsi, con a lento moto, con un'imbarcazione fino alle boe che distano 70 metri dalla spiaggia. Il divieto d'ingresso è stato istituito anche per l'area è protetta e molti turisti si recavano sulla spiaggia per rubare la sabbia rosa.

Tipologia di spiaggia: sabbia e non accessibile.

2. Spiaggia Rosa, Marsala (Sicilia)

La spiaggia di Marsala

La spiaggia rosa di Marsala, in Sicilia, in provincia di Trapani, chiamata spiaggia di San Teodoro, è uno dei luoghi più scenografici di tutta l'isola. Il rosa di questa sabbia è molto tenue e leggero ed è dovuto alla posizione della spiaggia che si trova al centro della Riserva Naturale della Laguna dello Stagnone: qui i residui di cristalli di sale si sono accumulati nel tempo generando la tonalità rosa sulla spiaggia di San Teodoro. Le Saline dello Stagnone, a poca distanza, dove un tempo avveniva la lavorazione del sale, sono circondate da acqua rosa colorata per via dei residui dei cristalli

Tipologia di spiaggia: sabbia e accessibile.

3. Spiaggia di Elafonissi, Creta (Grecia)

Spiaggia di Elafonissi

La spiaggia di Elafonissi, sull'omonimo isolotto davanti all'isola di Creta, in Grecia, è chiamata anche Caraibi del Mediterraneo, per via dei colori tropicali del mare e della sabbia, finissima e bianca ma con sfumature rosa molto evidenti. La spiaggia principale è attrezzata con lettini e ombrelloni, ma anche ha anche una zona adatta agli amanti della spiaggia libera. La sabbia diventa rosa per via della presenza di conchiglie e residui di queste: una volta entrate a contatto con l'acqua cristallina del mare il risultato è questa sfumatura rosastra davvero magica.

Tipologia di spiaggia: sabbia, libera, attrezzata e accessibile.

4. Pantai Merah, Komodo (Indonesia)

Pantai Merah

Sull'isola indonesiana di Komodo, dentro agli spazi del Parco Nazionale, si trova la spiaggia rosa Pantai Merah, chiamata anche Pink Beach, un sogno a occhi aperti. La spiaggia bianca contrasta con le sfumature del rosa, generate da piccoli detriti e frammenti del corallo rosso. Al panorama da cartolina si aggiunge l'azzurro del mare dove nuotano pesci tropicali creando un caleidoscopio di colori. Questo paradiso, accessibile a tutti, si trova in un parco nazionale protetto che si estende a 1817 km quadrati e che è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell'Unesco e dal 2011 è una delle sette meraviglie del mondo naturale.

Tipologia di spiaggia: sabbia e accessibile a tutti.

5. Pink Sands Beach, Harbor Island (Bahamas)

Pink Sands Beach, Harbor Island

Harbor Island è una delle isole Bahamas ed è nota in tutto il mondo per la sua Pink Sand Beach, una delle spiagge rosa più bella al mondo. È stata inserita da The Travel Channel tra le dieci spiagge più belle al mondo. La spiaggia è di un rosa pallido per via della presenza di piccoli insetti corallini, i Foraminiferi, che si trovano all'interno di un guscio rosa o rosso. L'oceano Atlantico che bagna le Bahamas è pieno di questi piccoli microrganismi che vivono sulle barriere coralline: quando muoiono, le onde li schiacciano e il colore rossastro si confonde con la sabbia generando il rosa. La spiaggia è accessibile anche se non è attrezzata.

Tipologia di spiaggia: sabbia, libera e accessibile

6. Playa De Ses Illetes, Formentera (Spagna)

Playa De Ses Illetes, Formentera (Spagna)

Nell'arcipelago delle Baleari, a Formentera, una delle isole più celebri di tutta la Spagna, si trova la spiaggia di Ses Illetes, che lambisce il mar Mediterraneo sulla costa est dell'isola. Questo litorale è uno dei più rinomati e frequentati dell'isola, amatissimo anche da celebrities e vip: fa parte del parco naturale di Ses Salines che è Patrimonio dell'umanità dell'Unesco. La spiaggia è rosa sulla lingua di terra che costeggia il mare: il colore è dovuto alla polvere residuale generata dai coralli che viene trasportata dal mare.

Tipologia di spiaggia: sabbia, libera e accessibile