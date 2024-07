video suggerito

Le 10 spiagge più belle di Zante, dove trovare il mare cristallino sull'isola greca Zante è una delle isole più frequentate di tutta la Grecia. Si trova a pochi passi alle coste del Peloponneso: circondata da Cefalonia e le altre isole dello Ionio, è una tra le destinazioni turistiche più amate dell'estate 2024. Con i suoi arenili di sabbia bianchissima e le acque cristalline, scopriamo le spiagge più belle di Zante.

A cura di Arianna Colzi

Zante

Zante è un'isola greca del Mar Ionio, tra le più amate della Grecia, vicino alle coste del Peloponneso e fa parte dell'arcipelago delle Isole Ionie. È una delle più celebri isole greche: menzionata da Omero nell'Iliade e nell'Odissea, Zante è stata colonizzata prima dagli Achei, poi da Ulisse, re di Itaca, oltre a essere alleata di Atene contro Sparta, venendo così attaccata nel 430 a.C. dagli spartani. La fama dell'isola, poi, si lega anche alla storia della letteratura italiana e in particolare a quella dello scrittore e poeta Ugo Foscolo: Zante è l'isola dov'è nato e dove si è formato. L'isola, che all'epoca apparteneva alla Repubblica di Venezia, è stata al centro anche di uno dei suoi più celebri sonetti, A Zacinto. Tra le spiagge più belle, come quella del Relitto e Tsilivi, sabbie bianchissime, incontaminate e mare cristallino, è una delle mete più amate della Grecia. Inoltre, al largo di Zante inizia l'estremità settentrionale della fossa ellenica che tocca nell'abisso Calypso il punto più profondo del Mediterraneo.

Spiaggia del Relitto, Zante ovest

La spiaggia del Relitto è una delle più sceniche di tutta l'isola di Zante. Chiamata anche spiaggia del Navagio, questa baia è una delle più suggestive di tutta Europa: è racchiusa tra due rocce bianche e altissime ed è una piccola lingua di sabbia dorata a cui si accede soltanto via mare. Il relitto che si trova tuttora sulla spiaggia è ciò che rimane della nave mercantile Panagiotis che sì areno in questa baia nel 1980. Prima del naufragio, la spiaggia veniva chiamata San Giorgio delle Rocce. Dal 2023 la spiaggia non è più visitabile poiché l'Organizzazione per la protezione antisismica greca ha rilevato un elevato rischio di frane: è possibile, però, osservare la spiaggia dal sentiero di una delle falesie o ammirarla

Spiaggia del Relitto, Zante

Spiaggia di Tsilivi, Zante est

Nel piccolo borgo di Tsilivi, nella parte est di Zante, troviamo tantissime strutture per turisti che rendono il paese amatissimo dai giovani per la vita notturna. Insieme a Laganas, infatti, Tsilivi è una delle destinazioni ideali per chi ama la movida e il divertimento. Oltre a questo, però, l'attrazione principale rimane sicuramente la spiaggia di Tsilivi, composta da sabbia finissima e bianca che si distende per diversi chilometri. È una spiaggia frequentatissima anche da famiglie con i piccoli, perché è attrezzata con ombrelloni e lettini e il fondale è molto basso. Questo pezzo di litorale è frequentato anche dai giovanissimi per via delle tante attività che la spiaggia mette a disposizione.

Spiaggia di Tsilivi

Donkey Beach, Zante est

La spiaggia di Donkey si trova nel versante orientale dell'isola di Zante, a pochi passi dalla spiaggia di Tsilivi. La spiaggia è grande ed è fatta di sabbia e ciottoli: essendo attrezzata con lettini e ombrelloni, è molto frequentata da famiglie con bambini, visto il fondale molto basso, tuttavia esiste anche un'area libera . La spiaggia è conosciuta come Paralia Gaidaros che in greco significa “spiaggia dell"Asino”. D'estate non è sicuramente la meno affollata, ma per chi preferisce avere una spiaggetta più tranquilla dove rilassarsi, a poche centinaia di metri è possibile trovare una piccola baia nascosta da una roccia.

Spiaggia Alykanas, Zante est

La spiaggia di Alykanas a Zante, in Grecia, è una delle spiagge più suggestive di tutta l'isola. Si estende per diversi chilometri ed è l'ideale per gli amanti degli sport acquatici e delle attività in spiaggia, dal beach volley al calcio, fino al windsurf e il kitesurf. Anche per la sua atmosfera piuttosto riparata e il fondale basso, la spiaggia di Alykanas è molto frequentata da famiglie con bambini, anche per via dei servizi e comfort che si trovano lunga la spiaggia. Da questa spiaggia, inoltre, partono i tour in barca verso la spiaggia del Relitto (o Navagio), raggiungibile solo via mare.

Alykanas

Makris Gialos, Zante est

La bellissima spiaggia di Makris Gialos si trova a qualche decina di chilometri dalla capitale Zante Città (Zante Town). Protetta dalla vegetazione mediterranea, questa piccola baia di sabbia e ciottoli bianchi è un vero incanto per gli occhi. Bagnata dal mar Ionio, le acque cristalline che circondano la spiaggia regalano uno spettacolo unico. Il fondale fin da subito molto profondo risulta più adatto per gli amanti delle immersioni e dello snorkeling piuttosto che per famiglie e bambini. A pochi passi dalla spiaggia di Makris Gialos, poi, si trovano diverse piccole grotte dove gli amanti dello snorkeling potranno ammirare la flora nautica. Sicuramente con la natura selvaggia, anche se per un tratto è attrezzata con lettini e ombrelloni, Makris Gialos è il paradiso perfetto per chi vuole godersi la tranquillità in riva al mare.

Makris Gialos

Agios Sostis, Zante sud

La spiaggia di Agios Sostis si trova a sud di Zante ed è una vera e propria location da film. Alla spiaggia si aggiunge un piccola isoletta, Cameo Island, collegato attraverso un piccolo ponte di legno che rende questo scorcio del Golfo delle Tartarughe davvero suggestivo: un tempo l'isolotto era collegato alla terra ferma ma a causa di un forte terremoto le due porzioni di terra si sono separate. La spiaggia è particolarmente indicata per le famiglie e bambini visto che è attrezzata, così come per gli amanti dello snorkeling, visto che tra la spiaggia e l'isolotto è possibile avvistare diversi pesci e la flora marittima locale. Dalla spiaggia vengono organizzate escursioni verso le Grotte di Keri e l'isola di Marathonisi.

Agios Sostis

Spiaggia di Xigia, Zante Nord

La spiaggia di Xigia in realtà è un complesso di tre spiagge che si trova sul versante nord est dell'isola di Zante. Questa spiaggia è celebre per via delle sue acque sulfuree il cui colore vira dal turchese quasi verso il bianco: nelle vicinanze, infatti, si trovano alcune grotte carsiche determinano questo colore lattiginoso. La parte nord è la più famosa tra le spiagge: qui la spiaggia è anche attrezzata e l'acqua è piuttosto fredda. Poi c'è la parte centrale, la più difficile da raggiungere, e la più selvaggia sprovvista di attrezzature ma con una parete che ricopre d'ombra la piccola caletta. Anche la parte più a sud è attrezzata con lettini e ombrelloni: qui l'azzurro del mare vira verso il bianco.

Spiaggia di Xigia

Spiaggia di Porto Kaminia, Zante sud

La spiaggia di Porto Kaminia si trova lungo la penisola di Vasilikos, nella parte sud dell'isola di Zante. La spiaggia, ricca di comfort, tranquillità e pace, è ricca di vegetazione e ha un litorale sabbioso: è sicuramente una soluzione valida, nonostante la spiaggia sia un po' stretta, per evitare le località più affollate dell'isola. Con un buon libro in mano vi godrete la tranquillità dell'isola greca. La spiaggia è attrezzata ed è l'ideale per i genitori con bambini piccoli perché Porto Kaminia è sicura e ricca di servizi.

Porto Kaminia

Spiaggia di Plakaki, Zante sud

La spiaggia di Plakaki è uno dei punti più remoti e affascinanti dell'isola di Zante. Si trova nella parte sud dell'isola, sul versante ovest, ed è incastonata tra le rocce. La piccola baia, rocciosa ma con una lingua di sabbia bianchissima, è bagnata dal mare più bello di tutta Zante. A sinistra, troviamo anche un faraglione che rende magico il panorama che si gode scendendo il sentiero per arrivare alla spiaggia, costituito da una scalinata ricavata nelle rocce piuttosto scivolosa. Questo piccolo spicchio di litorale è frequentato soprattutto dai residenti e dai turisti amanti delle spiagge più selvagge e incontaminate: visto il sentiero ripido e irto che bisogna scendere per arrivare sul mare, è decisamente una spiaggia poco adatta a famiglie con bambini piccoli. Essendo una baia protetta dalle rocce e prevalentemente composta da scogli, è il paradiso dello snorkeling: esplorare le grotte marine e i fondali sarà un'esperienza memorabile.

Plakaki

Porto Limnionas, Zante ovest

Sul versante ovest dell'isola di Zante ci si imbatte nella spiaggia di Porto Limniosas. La baia è scavata nella roccia, è una sorta di fiordo raggiungibile attraverso una piccola scalinata ricavata nella roccia. Gli scogli e le piattaforme in pietra rendono Porto Limniosas un luogo ideale per le immersioni. La spiaggia non è attrezzata, dunque è ideale per chi ama stendere l'asciugamano al sole e godersi le acque cristalline dell'isola greca. La spiaggia è nota per la sua natura incontaminata ed è quindi sprovvista di servizi come anche bar e ristoranti: da poco, però, sono state costruite due piccole terrazze ricavate nella roccia dove è possibile noleggiare un ombrellone per tutti coloro che non vogliono rinunciare al comfort in vacanza.

Porto Limnionas