Elettra Lamborghini con capelli rosa ed extension: il cambio look è coordinato al body Al concerto di Belvedere Marittimo, Elettra Lamborghini ha stupito i fan con un hair look coordinato all’abbigliamento: tutto all’insegna del rosa.

A cura di Giusy Dente

Proseguono i concerti di Elettra Lamborghini in giro per l'Italia: è un'estate davvero senza sosta per lei, che si è imposta come una delle protagoniste assolute della stagione col tormentone Caramello (in collaborazione con Rocco Hunt e Lola Indigo). Il 6 agosto si è esibita a Belvedere Marittimo, al disco club Vecchia Fattoria. Per la serata la Twerking Queen ha scelto un look come sempre audace e coloratissimo: ma stavolta ha osato un po' di più anche coi capelli!

I look dell'estate di Elettra Lamborghini

Quando è nella vita di tutti i giorni, Elettra Lamborghini non esclude affatto l'abbigliamento comodo e sportivo. Non a caso, ha realizzato una capsule collection insieme a Yamamay, una collezione dallo stile grintoso e deciso, in linea con la sua personalità eccentrica. La capsule include capi d’abbigliamento perfetti da indossare tutti i giorni per un look comodo e sportivo, mixando crop top, felpe, shorts, joggers. Quando è sul palco, però, non ce n'è per nessuno: i suoi look sono sempre audaci, sexy e provocanti.

Alterna body-perizoma, maxi scollature, tute aderenti come abbiamo visto in queste settimane, dove non è stata mai ferma! Al concerto di Firenze si è esibita indossando un sexy body-perizoma decorato con frange. A Rimini, al Tim Summer Hits ne ha sfoggiato un altro ancora più audace, con maxi scollatura, abbinato a un paio di pantaloni effetto rete impreziositi da micro cristalli. Per il recente concerto di Adrano ha stupito i fan con una trasformazione all'insegna del lilla: body e capelli di questo colore.

E lo stesso ha fatto a Belvedere Marittimo, con un hair look inedito. La cantante ha indossato un completo realizzato per lei da Cristoforo Vizzini, fashion designer le cui creazioni sono state indossate anche da Federica Panicucci e Silvia Toffanin. Per la Twerking Queen ha invece pensato a un due pezzi rosa, composto da top con bretelline sottili e slip sgambato con tagli cut-out sui fianchi; al di sopra un body rosa chiaro effetto rete.

La 28enne ha abbinato l'outfit a un paio di camperos bianchi e a calze a rete. Impossibile non notare il nuovo hair look, in tinta con l'abbigliamento: capelli rosa con tanto di extension. Lei stessa si è paragonata a una Winx!