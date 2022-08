Elettra Lamborghini cambia look: al concerto stupisce i fan coi capelli lilla Elettra Lamborghini in concerto si è esibita con un body-perizoma lilla con maxi scollatura. Lo ha abbinato al colore dei capelli! Ha infatti cambiato hair look, passando dalla chioma scura a quella da fatina.

A cura di Giusy Dente

Per Elettra Lamborghini questa estate è abbastanza impegnativa. Si sta spostando la nord a sud del Paese portando le sue canzoni in concerto e i fan non potrebbero esserne più felici. Anche quest'anno la Twerking Queen ha deciso di regalare al suo pubblico una hit tutta da ballare. Caramello, realizzata assieme a Rocco Hunt e Lola Indigo, è uno dei tormentoni del momento e conferma la sua passione e dedizione per la musica. Non ha alcuna intenzione di abbandonarla, pur amando sperimentare in altri settori. L'unica cosa che non rifarebbe è un reality: non sopporterebbe di stare lontana da suo marito!

Elettra Lamborghini in concerto

Da settimane Elettra Lamborghini è impegnata sui palchi di diverse città italiane, dove si sta esibendo cantando e ballando. In queste serate il filo conduttore è stato costituito dai look, come sempre audaci e provocanti. Uno dei suoi capi preferiti è il body-perizoma, eletto a must have quando è in scena. L'abbiamo ammirata a Firenze, un concerto in cui ha sfoggiato un sexy body-perizoma decorato con frange. A Rimini, in occasione del Tim Summer Hits, ha osato con un altro body-perizoma, ma stavolta con maxi scollatura e abbinato a un paio di scintillanti pantaloni effetto rete. Decisamente sensuale anche l'outfit che ha regalato al pubblico di Gallipoli, che ha potuto ammirarla nuovamente in body-perizoma, ma rosa e ad effetto "alato". Per il concerto di Adrano, ha azzardato anche un inedito cambio hair look.

Il nuovo hair look di Elettra Lmaborghini

Elettra Lamborghini si è esibita ad Adrano, in provincia di Catania. La Twerking Queen ha stupito con una trasformazione: al posto della chioma scura di sempre, un long bob lilla! La cantante ha abbinato l'acconciatura all'outfit. Si è infatti esibita con un body sgambato lilla a maniche lunghe, con maxi scollatura a goccia e taglio cut-out sulla pancia, impreziosito da dettaglio gioiello. Lo ha abbinato a un paio di camperos color argento. Impossibile non notare la chioma colorata della 28enne. Raramente ha sperimentato col colore, osando però magari con parrucche ed extension. L'abbiamo vista coi capelli lisci e anche ricci (nel suo ultimo video). Ha sperimentato la frangia a tendina e anche il caschetto asimmetrico. La nuova trasformazione in stile "fatina" ha stupito i fan, che però l'hanno molto apprezzata.