Elettra Lamborghini taglia i capelli e cambia look: sfoggia il caschetto con la frangia a tendina

A cura di Beatrice Manca

Nuovo anno, nuovo taglio di capelli: Elettra Lamborghini ha condiviso sui social le foto del suo drastico cambio look. La cantante ha tagliato i capelli in un long bob, un caschetto lungo sulle spalle con la frangetta. Dopo Belen Rodriguez (che ha imitato il taglio di capelli della sorella Cecilia) anche la Lamborghini segue il trend della frangia a tendina "aperta" ai lati del viso. La cantante ha inaugurato il 2022 con una grande notizia: avrà una statua di cera esposta al celebre museo di Madame Tussauds.

Elettra Lamborghini

Il nuovo look di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha inaugurato l'anno sciando sulle piste di Gstaad. Una volta tornata a casa ha deciso di dare una sforbiciata ai capelli, mostrando tutto in diretta sui social ai suoi follower. Per fugare ogni dubbio ha anche mostrato le ciocche scure sul palmo della mano, tagliate di fresco, con la scritta "Adios!".

Elettra Lamborghini porta da un tempo un taglio medio appena sotto le spalle, ma per il 2022 ha voluto accorciare leggermente la chioma e puntare sulla frangia ai lati del viso. Per farlo si è affidata al salone Arvis, dove ha passato qualche ora di relax tra dolci spuntini e coccole ai capelli. Elettra Lamborghini dice di essere "innamorata" del suo nuovo taglio, ma chiede comunque un consiglio ai follower scrivendo: "Che ne dite?". Il verdetto dei follower è unanime: taglio di capelli promosso.

La frangia è la tendenza capelli del 2022

Ormai non ci sono più dubbi: quest'anno non potremo fare a meno della frangetta. Corta o lunga, sfilata o piena, la frangia è la tendenza capelli dell'inverno che spopola sulle passerelle e tra le star. L'elenco delle "frangia – addicted" è lungo: da Kaia Gerber, che rilancia il taglio scalato, fino a Belén Rodriguez e Elettra Lamborghini. Si porta sia con i capelli lunghi che con il caschetto e, nella versione "lunga" ai lati del viso è molto versatile perché si presta a diversi styling con poca manutenzione. La tendenza da segnare se state pensando di iniziare il 2022 con un nuovo look!