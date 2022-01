Elettra Lamborghini diventa una statua di cera ed entra nel famoso museo Madame Tussauds Elettra Lamborghini avrà la sua statua di cera nel famoso museo Madame Toussauds, nella città di Amsterdam. Ha rivelato alcuni retroscena nelle sue Instagram Stories.

A cura di Giusy Dente

Instagram @elettralamborghini

Elettra Lamborghini accanto a Demi Lovato, Lady Gaga, Miley Cyrus: no, non è un festival musicale, ma è Madame Taussauds. Il museo è diventato famoso in tutto il mondo per le sue statue di cera iper realistiche. È visitato ogni anno da migliaia di turisti nelle sue varie sedi: Londra, Singapore, Las Vegas, Praga, Vienna, Tokyo, per fare solo qualche nome. Anche ad Amsterdam ce n’è uno e proprio lì, accanto ai colleghi cantanti (di cera) ci sarà presto anche Elettra Lamborghini. Pare che lei sia molto apprezzata nei Paesi Bassi, complice anche il recente matrimonio col rapper Afrojack, che è appunto olandese. Sia per questo che per la grande affluenza di visitatori italiani nel museo, il direttore ha deciso di dedicare uno spazio alla famosa ereditiera.

Instagram @elettralamborghini

La versione in cera di Elettra Lamborghini

Dato l’elevato numero di turisti italiani che frequentano Madame Tussauds Amsterdam, il direttore generale Quinten Luykx ha deciso di includere tra le statue di cera della struttura anche quella di un personaggio del Bel Paese. La scelta è ricaduta su Elettra Lamborghini, perché popolare e seguita sui social non solo da molti italiani, ma anche da un buon pubblico olandese. Suo marito Afrojack, sposato a settembre 2020, è infatti proprio dei Paesi Bassi.

Instagram @elettralamborghini

Nelle Instagram Stories la 27enne ha rivelato alcuni retroscena e alcuni dietro le quinte dell’esecuzione del lavoro, che ha richiesto molto tempo. Ogni dettaglio della sua persona è stato accuratamente rilevato attraverso scansioni 3D e foto, così da rendere la statua realistica e proporzionata il più possibile: dal colore degli occhi al tono della pelle, nulla è stato lasciato al caso. "Sono stata in questa posizione per tipo 6 ore" ha anche scritto, raccontando l’esperienza.

Leggi anche La trasformazione di Elettra Lamborghini

Instagram @elettralamborghini

Per quanto riguarda l'abbigliamento, ha scelto di indossare un completo colorato. Pantaloni a zampa e reggiseno sono nella sua fantasia preferita, quella che la rappresenta di più: il maculato, ovviamente (che si è anche fatta tatuare sul lato B!).

Instagram @elettralamborghini

La scultura verrà prima presentata in Italia dalla stessa Elettra a maggio 2022 e poi verrà poi posizionata in estate nel museo. Precisamente, la sua area di destinazione sarà quella musicale, accanto alla collezione di cantanti di cera già presente in sala e cui mancava, evidentemente, un tocco di italianità! "Io very happy" ha commentato su Instagram la cantante, dove finalmente ha potuto svelare a fan e follower la bella notizia tenuta segreta fino a questo momento.