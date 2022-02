Zendaya, Madame Tussauds dedica all’attrice icona di stile una statua di cera nel museo Zendaya entra nel museo Madame Tussauds di Londra. L’attrice avrà una statua di cera, posizionata accanto a quella di altri celebri colleghi del mondo del cinema.

A cura di Giusy Dente

Zendayaa a Los Angeles per la premiere di Spider–Man: No Way Home

Una nuova statua di cera sta per entrare nel famoso museo Madame Tussauds londinese e avrà le sembianze di Zendaya. Per l’attrice è un momento d’oro e tutto va a gonfie vele, sia sul piano professionale che nella vita privata. È appena stata rilasciata la seconda stagione di Euphoria e nel 2021 l’abbiamo vista recitare in ben tre grandi produzioni: Malcolm & Marie, Dune e Spider-Man: No Way Home. Proprio sul set del primo Spiderman ha invece conosciuto quello che attualmente è il suo compagno, il collega attore Tom Hollande. La 25enne è amatissima e anche la moda le strizza l’occhio. È una vera e propria icona di stile, un modello soprattutto per la generazione Z, che ama il suo sapersi destreggiare tra abiti da vera diva sul red carpet e outfit casual più maschili, in cui ugualmente si riconosce moltissimo. Non a caso, il Council of Fashion Designers of America le ha conferito il Fashion Awards 2021.

Zendaya al 2021 CFDA Fashion Awards

Zendaya entra al Madame Tussauds

Presto i visitatori del famoso museo londinese che accoglie al suo interno le statue dei più importanti personaggi del mondo del cinema, della musica, dell’arte potranno ammirare anche la versione in cera di Zendaya. La cantante è la new entry al Madame Tussauds di Londra. La statua verrà presentata ufficialmente al publico venerdì e troverà spazio accanto ai colleghi attori Benedict Cumberbatch, Kate Winslet, Brad Pitt e Angelina Jolie, in una zona con tanto di tappeto rosso dedicata agli Awards Party.

Zendaya indossa l’abito con le vertebre

Di red carpet la Rue di Euphoria ne ha calcati parecchi. Di recente l’abbiamo ammirata al photocall del film Spider-Man: No Way Home, dove ha stregato tutti indossando un look scintillante con abito giacca e collant coordinati. Alla premiazione del Pallone d’Oro, invece, ha stupito i presenti sfoggiando un abito con le vertebre incorporate. Tutti approvati gli outfit sfoggiati in occasione del Festival di Venezia 2021, dove si è imposta con grande eleganza sfilando con un abito Balmain custom made a effetto nude.

Zendaya in Alexander McQueen

A soli 25 anni è una leggenda del mondo fashion e infatti è stata omaggiata con l’Oscar della Moda dal Council of Fashion Designers of America, che ne ha così riconosciuto la capacità di saper indossare con disinvoltura ogni tipo di look, da quelli più semplici a quelli più strutturati. Tim Waters, direttore generale del Madame Tussauds di Londra, ha dichiarato: "Zendaya è semplicemente fantastica. Lei è sempre se stessa e noi, insieme ai suoi fan, la amiamo per questo. Sappiamo che i suoi ammiratori si metteranno in fila per avere la possibilità di incontrare il loro idolo".

Zendaya nel 2016 in rosa ciclamino

La statua vestirà di rosa neon: un completo composto da blazer e pantaloni con camicia abbinata. Il look richiama leggermente quello di Alexander McQueen indossato in occasione di un evento promozionale per Spider-Man: No Way Home. ma ancora di più, ricalca l'outfit di un evento di gala del 2016, a cui aveva preso parte con un completo color ciclamino con camicia tono su tono.