Giubileo di platino, Madame Tussauds espone gli abiti più belli di Elisabetta (che non sono di cera) Madame Tussauds in occasione del Giubileo di platino mette in mostra 7 abiti indossati in questi 70 anni di regno dalle 24 statue di cera a immagine e somiglianza di Elisabetta.

A cura di Giusy Dente

in foto: la statua di Elisabetta II, @madametussauds

Il 2 giugno, nel giorno della tradizionale parata militare del Trooping the Colour, cominceranno ufficialmente i festeggiamenti tanto attesi in onore della regina Elisabetta. La sovrana 96enne è da ben 70 anni sul trono d'Inghilterra: un vero e proprio record di longevità nella storia delle royal families, non solo quella inglese, che merita una degna celebrazione. Il giubileo di Platino avrà sicuramente come grande assente il principe Filippo, ma sarà forse l'occasione per riunire la famiglia e per riportare a Londra, dopo tanto tempo, anche i duchi di Sussex. Sono infatti attesi anche Meghan e Harry, a cui pare sia stato però impedito di affacciarsi al balcone assieme alla regina, col resto dei royals. C'è solo un modo per vederli tutti assieme nella stessa stanza, al momento: ed è andando da Madame Tussauds, il museo delle cere londinese.

Madame Tussauds festeggia il Giubileo di platino

Madame Tussauds di Londra vanta da sempre uno stretto rapporto con la famiglia reale britannica, sin da quando ha aperto le proprie porte ai visitatori, nel lontano 1884. Da allora c'è sempre stata un'attenzione particolare ai royals, in primis la regina. Di lei nel corso degli anni sono state create più statue di chiunque altro nella storia del museo: ben 24. La prima risale addirittura a quando aveva appena due anni, fatta nel 1928. Non poteva mancare dunque un adeguato programma di festeggiamenti in suo onore.

in foto: la statua di Elisabetta II, @madametussauds

In occasione del Giubileo di platino si è scelto di riportare il duca e la duchessa di Sussex nella stessa stanza del resto della famiglia, ma solo per un periodo limitato di tempo. Le statue di cera della coppia, infatti, erano state tempo fa spostate in un'altra ala, essendo loro ormai a tutti gli effetti fuori dalla royal family. La speciale occasione di festa merita ovviamente una piccola eccezione, dunque ecco i due nuovamente assieme a Elisabetta, Carlo, Camilla, William e Kate.

in foto: le statue di Meghan Markle e Harry, @madametussauds

L'attuale statua di cera di Elisabetta II è stata svelata in onore del suo Giubileo di diamante e indossa una copia dell'abito di pizzo bianco e argento ricoperto di 53mila cristalli Swarovski indossato nel 2012. Meghan Markle indossa l'abito rosso sfoggiato in uno dei suoi ultimi impegni reali, al Mountbatten Festival of Music alla Royal Albert Hall di Londra, nel marzo 2020. La statua di Kate Middleton, invece, indossa uno scintillante abito smeraldo di Jenny Packham indossato dalla duchessa due volte. Al suo dito si può notare una riproduzione meticolosamente accurata dell'anello di fidanzamento con zaffiro e diamante un tempo di proprietà di Lady D.

in foto: le statue di William e kate, @madametussauds

Sia la statua della duchessa di Cambridge che quella del marito William, sono state mostrate per la prima volta al pubblico da Madame Tussauds di Londra nell'aprile 2012. Il duca di Cambridge, così come il fratello Harry, indossa un elegante smoking e lo stesso vale per il principe Carlo, mentre sua moglie Camilla indossa un abito da ballo azzurro polvere.

in foto: Elisabetta II nel 1990 durante una seduta per prendere le misure, @madametussauds

In mostra la royal dress collection

A proposito di vestiti: il museo ha deciso di esporre sette degli abiti più famosi della regina, quelli più spettacolari indossati in questi 70 anni di regno dalle oltre 20 statue di cera create a immagine e somiglianza della sovrana. I modelli selezionati per la Royal Dress Collection vanno dall'abito dell'incoronazione della regina (correva l'anno 1953) fino ai modelli recenti, quelli in colori sgargianti per cui è diventata famosa. Per quanto riguarda quello dell'incoronazione, l'abito fu creato da Joan Tussaud, la pronipote di Marie Tussaud che era allora capo guardaroba dell'attrazione.

in foto: una delle oltre 20 statue raffiguranti la sovrana

È una copia dell'originale, realizzata dal sarto reale Norman Hartnell. Fa parte della collezione anche il mantello visto per la prima volta nel 1956. Ci sono poi un abito da giorno e uno da sera creati appositamente dal sarto reale Ian Thomas, ma anche una replica della Corona imperiale dello Stato. La Royal Dress Collection sarà esposta al Madame Tussauds di Londra da venerdì 27 maggio per sole due settimane.