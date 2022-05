Elettra Lamborghini ci dà un taglio: il nuovo look è col caschetto asimmetrico Elettra Lamborghini è tornata a cambiare look. Complice la ricrescita velocissima dei suoi capelli, ha fatto ancora una volta visita al parrucchiere per “darci un taglio”: ecco il suo nuovo look.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini potrà pure essersi presa una pausa dalla tv e dalla musica ma non per questo ha "abbandonato" i suoi fan, sui social documenta sempre i momenti più importanti della quotidianità, dai viaggetti in giro per il mondo al fianco del marito Afrojack alle ricette vegane che si concede quando è a casa. Le ultime ore le ha dedicata alla cura della sua immagine: complice il fatto che i capelli le crescono molto velocemente, ha fatto visita al parrucchiere per "darci un taglio". Com'è il suo nuovo hair look? Perfetto per l'estate, tanto che di sicuro in molti prenderanno ispirazione da lei per essere super trendy.

Elettra Lamborghini dal parrucchiere

Quale migliore occasione delle prime giornate soleggiate per visitare il parrucchiere di fiducia e rinnovare la propria acconciatura? È proprio quanto fatto da Elettra Lamborghini nelle ultime ore. L'ereditiera non ha mai nascosto che i suoi capelli crescono molto rapidamente e in più di un'occasione ha mostrato l'incredibile trasformazione a pochissimi mesi di distanza dall'ultimo taglio. Stanca di portare la chioma lunga, ha deciso di cambiare. Dopo essersi mostrata prima dell'intervento dell'hairstylist, ha poi fatto un primo piano sulla ciocca tagliata, preannunciando così che la rivoluzione hair sarebbe stata estrema.

Elettra Lamborghini mostra i capelli tagliati

Il nuovo taglio di Elettra Lamborghini

Se fino a qualche ora fa Elettra Lamborghini portava i capelli lunghi fin sotto le spalle e con la fila centrale, ieri sera ha cambiato drasticamente look. Sui social si è mostrata in una versione inedita, ovvero con un caschetto asimmetrico portato liscio e con la frangetta a tendina aperta al centro. L'ereditiera si è lasciata immortalare soddisfatta in primo piano con la chioma lucidissima e perfettamente in piega. Certo, considerando che ha una ricrescita rapidissima, probabilmente in poche settimane tornerà al "punto di partenza", ma è chiaro che ad oggi la differenza è evidente. In quanti la imiteranno durante l'estate?